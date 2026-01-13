Fiscalía española investiga una denuncia contra Julio Iglesias por agresiones sexuales

(EFE).- La Fiscalía de la Audiencia Nacional española ha abierto diligencias para investigar una denuncia presentada el pasado 5 de enero contra el cantante Julio Iglesias, sobre quien ha trascendido este lunes que dos mujeres que trabajaron para él han denunciado presuntos casos de acoso y agresión sexual en 2021.

Según informan fuentes fiscales a EFE, el Ministerio Público ya tiene abiertas unas diligencias de investigación penal de carácter preprocesal, que se mantienen secretas, para determinar el alcance de la denuncia presentada.

Dado el carácter de los hechos denunciados y el secreto de las diligencias, las fuentes no han precisado qué delitos se investigan.

La apertura de esta investigación se conoce el mismo día en que se ha hecho público que dos mujeres han denunciado presuntos casos de acoso y agresión sexual en 2021 por parte del cantante, en una investigación realizada por eldiario.es de España y Univisión Noticias en Estados Unidos.

Ambos medios han contrastado los testimonios de las mujeres supuestamente afectadas con entrevistas a profesionales que les atendieron de sus secuelas y dicen disponer de documentos que respaldan su relación laboral con el intérprete español.

Los hechos habrían ocurrido en las casas de Julio Iglesias en República Dominicana, Bahamas y España. Una de las mujeres era empleada del hogar y la otra fisioterapeuta.

LO QUE DICEN LAS EXTRABAJADORAS DE JULIO IGLESIAS

Las extrabajadoras aportaron a los responsables del extenso reportaje periodístico documentos laborales, fotografías, grabaciones. Así como mensajes de WhatsApp, registros de llamadas y solicitudes de permisos migratorios de Julio Iglesias a los gobiernos de España, de Bahamas y de República Dominicana, según señalan ambos medios.

El relato de ambas empleadas describe agresiones sexuales como penetraciones sin consentimiento. Además de bofetadas, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas a ellas y a otras empleadas.

La investigación, firmada por cinco periodistas, asegura que el cantante no ha respondido a ninguno de los intentos de contactar con él o sus representantes legales. La Agencia EFE también ha tratado de obtener la versión del entorno del Iglesias sin éxito.

Mientras, el Gobierno español apoya llegar «hasta el final» en la investigación de las denuncias y la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, pidió que no haya «ningún espacio de impunidad en ningún ámbito de la sociedad».

«No vamos a mirar hacia otro lado», dijo este martes la portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Esto tras otorgar veracidad a las informaciones publicadas.

Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, recalcó en la red social X que «ante el machismo, no se puede mirar para otro lado porque la negación intensifica el problema» y confío en que «se investigue y se llegue hasta el final».

EFE