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¿Fin de la disputa familiar? Filtran detalles del millonario acuerdo entre cantante Tini y su padre para dividir patrimonio

Dianny Burrafato
Dianny Burrafato
1 Min de Lectura
Tini Stoessel

Tras meses de tensiones y negociaciones, Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, firmaron finalmente un acuerdo económico para dividir el patrimonio que generaron durante los 15 años de carrera de la cantante.

Este pacto pone fin a las diferencias familiares por el manejo de sus finanzas y deja establecidas las reglas para el futuro profesional de la artista.

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LOS PUNTOS CLAVES DEL ACUERDO DE TINI STOESSEL

  • Reparto del dinero: Tini se quedará con el 70% del patrimonio total. El 30% restante se repartirá entre su familia: un 15% para su padre Alejandro, un 10% para su madre Mariana Muzlera y un 5% para su hermano Francisco.
  • Propiedades: La cantante decidió ceder su parte de los inmuebles en el extranjero (como un departamento en Miami) a cambio de recibir dinero en efectivo. De esta manera, conservará únicamente la propiedad familiar ubicada en San Isidro, Argentina.
  • Privacidad: El documento incluye cláusulas muy estrictas de confidencialidad para evitar que se sigan filtrando detalles sobre el dinero y los asuntos internos de la familia en los medios.

Con este cierre legal y financiero, la estrella del pop logra ordenar sus cuentas y devolverle la tranquilidad a su entorno cercano.

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