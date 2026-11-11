¿Fin de la disputa familiar? Filtran detalles del millonario acuerdo entre cantante Tini y su padre para dividir patrimonio

Tras meses de tensiones y negociaciones, Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, firmaron finalmente un acuerdo económico para dividir el patrimonio que generaron durante los 15 años de carrera de la cantante.

Este pacto pone fin a las diferencias familiares por el manejo de sus finanzas y deja establecidas las reglas para el futuro profesional de la artista.

LOS PUNTOS CLAVES DEL ACUERDO DE TINI STOESSEL

Reparto del dinero: Tini se quedará con el 70% del patrimonio total. El 30% restante se repartirá entre su familia: un 15% para su padre Alejandro, un 10% para su madre Mariana Muzlera y un 5% para su hermano Francisco .

se quedará con el del patrimonio total. El restante se repartirá entre su familia: un para su padre Alejandro, un para su madre y un para su hermano . Propiedades: La cantante decidió ceder su parte de los inmuebles en el extranjero (como un departamento en Miami ) a cambio de recibir dinero en efectivo. De esta manera, conservará únicamente la propiedad familiar ubicada en San Isidro , Argentina .

La cantante decidió ceder su parte de los inmuebles en el extranjero (como un departamento en ) a cambio de recibir dinero en efectivo. De esta manera, conservará únicamente la propiedad familiar ubicada en , . Privacidad: El documento incluye cláusulas muy estrictas de confidencialidad para evitar que se sigan filtrando detalles sobre el dinero y los asuntos internos de la familia en los medios.

Con este cierre legal y financiero, la estrella del pop logra ordenar sus cuentas y devolverle la tranquilidad a su entorno cercano.