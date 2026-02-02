Filtran nuevos detalles del espeluznante asesinato de una expolicía en Yaracuy, el autor intentaba escapar del país

Las autoridades policiales capturaron el domingo al presunto asesino de la exfuncionaria de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), identificada como Wiliannys López, cuyo cuerpo fue encontrado en una zona rural del municipio San Felipe, estado Yaracuy.

De acuerdo a Yaracuy al Día, el sujeto de unos 40 años resultó detenido en la ciudad de Guanare, en el estado Portuguesa. Tras la muerte de López, el pasado 22 de enero, habría huido de San Felipe con el objetivo de escapar hacia Colombia.

Las investigaciones arrojaron que el hombre conocía a López y, el día del crimen, ofreció llevarla en la moto que él conducía. Sin embargo, la habría llevado hasta el sector rural de Santa Cruz de las Mercedes.

Una vez estaba en esta zona aislada, la principal hipótesis indica que el sospechoso abusó sexualmente de López. Luego la estranguló, abandonó su cuerpo entre unos arbustos y huyó de la escena del crimen.

LA HUIDA DEL HOMBRE

Fuentes policiales indicaron que el hombre estaba en la moto de su papá el día del crimen. Luego de matar a López, el sospechoso habría visto una comisión de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y huyó del lugar, abandonando el vehículo.

Los funcionarios, aparentemente, vieron al hombre huyendo, pero no lo detuvieron. Trasladaron la motocicleta hasta el comando de la GNB en Las Mercedes, sin percatarse de la presencia del cuerpo de López a unos metros del vehículo.

El padre fue hasta el comando y alegó que el vehículo era suyo, mientras que su hijo había escapado del lugar. Aparentemente, el sospechoso le pidió la moto a un amigo y, unas horas después, le dijo que estaba en Guanare. «Me metí en un problema en San Felipe. Si quieres, buscas la moto aquí», afirmó en una conversación.

Los detectives encargados del caso y la GNB intercambiaron información, notando la irregularidad de la moto abandonada cerca del cuerpo de López. El sospechoso fue detenido poco después.

El hombre, cuya identidad no ha sido difundida, cuenta con antecedentes policiales, incluyendo abuso sexual. Ahora se espera que sea presentado ante la justicia el martes, 3 de febrero, para responder por la muerte de López.