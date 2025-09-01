Fey regresa a Venezuela: Se presentará el 29Nov en la Concha Acústica de Bello Monte

Después de 28 años, la icónica estrella del pop Fey regresa a Venezuela para reencontrarse con su público en un evento histórico.

La cantante, en el marco de su exitosa gira «Fey Hits Tour 2025», se presentará en la Concha Acústica de Bello Monte de Caracas, el próximo 29 de noviembre.

Con más de tres décadas de carrera, Fey decidió celebrar su legado musical con este tour que conquistó a Ciudad de México, Los Ángeles, Monterrey, Guadalajara y Madrid, pero ahora llega a Latinoamérica.

Más que un concierto, esta presentación en Caracas es una celebración de la música que marcó a una generación.

De acuerdo con José Luis Colmenares, director de la empresa productora del concierto Ikaika Show, «el espectáculo tendrá un concepto con formato internacional. Estamos trabajando para ofrecerle a los asistentes una experiencia única, que siga la línea de excelencia que ofrece Ikaika con un montaje a la altura de una artista internacional de la talla de Fey y, por supuesto, del público venezolano. Además, estamos enfocados en brindar seguridad para la tranquilidad de todos y grandes beneficios para nuestros aliados comerciales, así como activaciones de marca».

El regreso de Fey a Venezuela es un sueño tanto para la artista como para sus seguidores, quienes la vieron por última vez en el Poliedro de Caracas el 23 de julio de 1997.

Será una oportunidad única para revivir la nostalgia noventera con éxitos como ‘Azúcar amargo’, ‘Muévelo’, ‘Subidón’, ‘Media naranja’, entre muchos otras. Pero también para que la artista conecte con las nuevas generaciones que han descubierto su música a través del tiempo.

Las entradas ya están a la venta exclusivamente a través de Goliiive.com.