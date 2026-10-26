Festival «Música y un Gran Propósito» recaudará fondos e insumos para afectados por terremotos

La escena musical de los Altos Mirandinos organiza el festival benéfico «Música y un Gran Propósito», un evento de dos días destinado a recaudar fondos e insumos para los damnificados del doble terremoto ocurrido en La Guaira y El Junquito. El encuentro se llevará a cabo los días viernes 30 y sábado 31 de octubre de 2026 en Los Teques.

‎La iniciativa, surgida de la autogestión y producida por DocuMetal, LAAR Studios y Jimpy Rockers, destinará los donativos al movimiento «Los Teques Apoya», organización encargada de la asistencia directa en las zonas afectadas desde el inicio de la emergencia.

‎Para ingresar, el público deberá cancelar una entrada de 5 dólares (calculados a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela) y entregar como donación obligatoria un paquete de pañales infantiles (tallas G o XG). Los organizadores indicaron que también se recibirán aportes adicionales en el recinto.

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‎DOS JORNADAS MUSICALES

‎El festival ofrecerá dos propuestas por día. El viernes 30 de octubre, con apertura de puertas a las 6:00 p.m., el evento estará dedicado al indie pop.

Contará con las presentaciones de Majo Violín, violinista formada en El Sistema, y Crescendo, ensamble caraqueño de rock sinfónico que ofrecerá un tributo a la banda británica Coldplay.

‎El sábado 31 de octubre, a partir de las 6:00 p.m., la jornada se centrará en el rock y el metal. El cartel incluye a Artypics, con un tributo a Metallica; la agrupación caraqueña M.S.B., rindiendo homenaje a los íconos del Nu Metal (Deftones, System of a Down, Papa Roach entre otros) y Foo Fighters; la banda Yelliprota, que aprovechará la ocasión para el lanzamiento oficial en vivo de su primer EP titulado «Capital». Por coincidir con la fecha, esta segunda jornada incluirá un concurso de disfraces para los asistentes.

‎‎Coordenadas del evento

‎Fechas: Viernes 30 y sábado 31 de octubre de 2026.

‎Lugar: Casa de la Cultura Los Teques, estado Miranda.

Hora: 06 PM

‎Entrada: $5 + Paquete de pañales infantiles (tallas G o XG).

‎Contactos: @documetalve /WhatsApp: 0412-590.73.92

NOTA DE PRENSA