¿Fanático de Los Simpson? El famoso personaje que volverá a la serie tras años de polémica

El actor estadounidense de ascendencia india, Sunil Malhotra, ha vuelto a poner voz a Apu en la famosa serie animada ‘Los Simpson’, tras casi una década sin pronunciarse.

Apu había aparecido ocasionalmente en la serie, aunque sin diálogos debido a la polémica sobre su representación de la comunidad surasiática. Pero ahora su regreso se produjo en el episodio emitido el 18 de octubre en Estados Unidos, titulado ‘The Revengening’.

También vuelve su esposa, el personaje de Manjula, con una nueva voz interpretada por la actriz Janina Gavankar, conocida por su participación en ‘The Morning Show’.

«Nos encanta este personaje y queríamos traerlo de vuelta de una manera inteligente, al más puro estilo de ‘Los Simpson’, que le permitiera evolucionar», afirmó Selman.

HAN PASADO CASI DIEZ AÑOS

Apu Nahasapeemapetilon,interpretado anteriormente por Hank Azaria, dejó de tener diálogos después que el actor dimitiera por acusaciones de promover estereotipos raciales.

En septiembre de 2017, el comediante indio-estadounidense Hari Kondabolu estrenó el documental “The Problem with Apu (El Problema con Apu)” para exponer que el personaje de Los Simpson se creó basado en prejuicios raciales y señalar que, después de más de veinte temporadas, la serie no evolucionó para adaptar al personaje a la sociedad actual, según el medio La Crónica.