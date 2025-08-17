Famoso rapero que colaboró con Justin Bieber fue condenado a prisión por fraude millonario

Sean Kingston, un rapero que saltó a la palestra internacional gracias a su sencillo «Beautiful Girls» que interpretó con Justin Bieber, recibió una condena de tres años y medio de prisión luego de que lo declararan culpable de un fraude que ascendió a más de un millón de dólares, al usar su fama para obtener artículos lujosos sin pagar por ellos.

El juez federal David Leibowitz dictaminó la sentencia en una corte de Florida, donde Kingston compareció vistiendo traje negro y camisa blanca.

El cantante, cuyo nombre de pila es Kisean Paul Anderson, escuchó la condena mientras se disculpaba ante el magistrado: «He aprendido de mis acciones», aseguró.

Al rapero, de 35 años, lo procesaron junto a su madre, Janice Eleanor Turner, de 63 años. A ambos los hallaron culpables en mayo de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, fraude organizado y gran robo.

La mujer recibió en julio una condena más severa. La madre del rapero fue sentenciada a cinco años de prisión federal y tres años de libertad supervisada.

¿CUÁL FUE EL MODUS OPERANDI DE SEAN KINGSTON?

De acuerdo con Infobae, el esquema de fraude se fraguó entre abril de 2023 y marzo de 2024. Kingston usó sus redes sociales para contactar a vendedores de lujo, negociaba la compra de artículos exclusivos y luego los invitaba a sus mansiones en Florida. El rapero prometía visibilidad en redes sociales como parte del trato.

No obstante, al momento de pagar, Kingston o su madre enviaban recibos falsos de transferencias bancarias.

Entre los artículos que obtuvo de manera fraudulenta figuraban un Cadillac Escalade blindado, relojes de alta gama, una cama de diseño y un televisor LED de casi seis metros de ancho.

En diversos casos, las víctimas nunca recibieron el dinero. Además, solo lograron recuperar parte de lo adeudado tras demandar o acudir a las autoridades.

El fraude culminó en mayo de 2024 con un espectacular operativo SWAT que permitió la detención de Turner. A las horas, Sean Kingston se entregó voluntariamente.