Famoso cantante venezolano ‘le robó el corazón’ a Ana de Armas, la exnovia de Tom Cruise

Ana de Armas encontró un nuevo romance en sus vacaciones de verano en España, meses después de cerrar su relación con Tom Cruise.

De acuerdo con diversos medios, la actriz cubana fue fotografiada besándose y tomada de la mano con un músico venezolano en las costas de Formentera.

Se trata de Alberto «Beto» Montenegro, de 37 años, vocalista y guitarrista de la banda Rawayana, primera agrupación venezolana en ganar un Grammy.

Las imágenes, tomadas el pasado 2 de agosto, muestran a De Armas, de 38 años, con los brazos alrededor del cuello de Montenegro en la orilla, antes de que la pareja se uniera a un grupo de amigos para recorrer la isla y disfrutar de un paseo en barco al atardecer.

Ambos fueron vistos antes en Madrid, bailando juntos en un concierto, según un video difundido por la revista Hola. Tras difundirse las imágenes, el representante de la actriz no respondió a las solicitudes de comentario.

RELACIÓN CON TOM CRUISE

El nuevo vínculo llega tras la ruptura de De Armas con Cruise, de 64 años, ocurrida en octubre luego de nueve meses de relación.

Una fuente cercana explicó a Us Weekly que la actriz sintió que el romance avanzaba demasiado rápido y decidió frenarlo, aunque «todavía le agrada (Tom) mucho» y entre ambos existe «una química innegable».

Pese a estar «terminados», ambos «tienen una conexión» y decidieron evaluar cómo evolucionaban las cosas, comentó la misma fuente en ese momento.

La separación no ha impedido que mantengan una relación cordial. De hecho, siguen vinculados a un proyecto de acción con los directores y productores Doug Liman y Christopher McQuarrie.

«Ella está en contacto con Tom y aún tienen un proyecto cinematográfico pendiente que espera con entusiasmo», indicó una fuente a People.

OTROS LLAMATIVOS ENCUENTROS

Antes de su acercamiento con Montenegro, De Armas protagonizó otros encuentros que llamaron la atención mediática, como su aparición junto al actor Jacob Elordi en los Globos de Oro en enero, sin que mediara romance, y un momento de cercanía con el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton en diciembre, durante el Gran Premio de Abu Dabi.

En tanto, la actriz, quien protagonizó Ballerina en 2025, tiene en preparación varios proyectos, entre ellos Reenactment, junto a Cameron Diaz y Benicio del Toro.