Falleció la célebre actriz ganadora del Óscar, Diane Keaton este 11-Oct

La célebre actriz estadounidense, Diane Keaton, ganadora del Óscar por su papel protagónico en la película Annie Hall, de Woody Allen, estrenada en el año 1977, falleció este sábado 11 de octubre, a la edad de 79 años.

La familia de la artista confirmó la noticia a la revista People, sin revelar la causa de muerte y han pedido privacidad en ese momento tan difícil que atraviesan.

Su larga trayectoria como actriz incluye películas como El club de las primeras esposas, así como múltiples colaboraciones con la directora Nancy Meyers y la franquicia Book Club.

Como todos los grandes intérpretes de su época, Keaton decidió estudiar arte dramático en la universidad, una carrera que terminó abandonando para probar suerte en el mundo del teatro y el espectáculo neoyorquino.

DEBUTÓ EN LA PANTALLA GRANDE EN 1970

Debutó en la gran pantalla en 1970 con Lovers and Other Strangers, pero su gran oportunidad llegó cuando Francis Ford Coppola la eligió para interpretar a Kay Adams, la novia de Michael Corleone (Al Pacino), en El Padrino, estrenada en 1972, y considera como la mejor película de la historia para una gran masa de cinéfilos.

«Creo que lo más amable que alguien ha hecho por mí… es que me seleccionaran para participar en El padrino sin siquiera haberlo leído. No sabía nada», declaró a la revista People en 2022.

«Simplemente iba de una audición a otra. Creo que fue increíble para mí. Y luego tuve que leer el libro», precisó.

La película fue un éxito rotundo y ganó el Óscar a la ‘Mejor película’, una gesta que repetiría con las dos entregas posteriores de la icónica saga de mafiosos sicilianos, estrenadas en 1974 y 1990, respectivamente.

Cuando en Hollywood triunfaban las curvas, Diane Keaton enseñó que la feminidad no tenía por qué ejemplificarse por medio de unos tacones y un vestido.

Llevando trajes y abrazando de lleno el estilo boyish que a día de hoy triunfa en las pasarelas y alfombras rojas. Keaton era una dandy más, y su particular estilo fue el elemento más atemporal de su vida, según reseña la revista Hola.

En 1977, Keaton protagonizó Annie Hall, de Woody Allen, en el papel principal, ganando el Óscar a la mejor actriz.

El vestuario de Annie imitaba el de la propia Keaton, lleno de ropa masculina, chalecos y pantalones estructurados, y la película consolidó a la actriz como un icono de estilo.