Falleció el actor italiano Peppino Mazzullo a sus 100 años, dio su voz a Topo Gigio durante cuatro décadas

El actor y doblador italiano Peppino Mazzullo, la voz original de Topo Gigio durante décadas, murió a los 100 años este miércoles, 30 de septiembre, en su casa de Santo Stefano di Briga, en Italia.

Esta localidad está cerca de Mesina, la ciudad donde nació y a la que regresó tras retirarse de los escenarios, reseñaron medios locales.

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El funeral será este jueves, 1 de octubre, a las 3:30 de la tarde, en la iglesia San Giovanni Battista, en Santo Stefano di Briga.

Mazzullo había cumplido un siglo de vida el pasado 6 de junio. Su nombre quedó asociado al popular ratón televisivo, al que interpretó desde 1961 hasta 2006, unos 45 años.

Topo Gigio fue creado por Maria Perego junto a Federico Caldura y debutó en televisión en 1959. En sus primeros años tuvo la voz de Domenico Modugno, pero desde 1961 comenzó la extensa etapa de Mazzullo.

Su trabajo trascendió el doblaje, ya que también contribuyó a definir las inflexiones, las expresiones y la particular manera de hablar que convirtió al personaje en uno de los más reconocidos de la televisión italiana.

FRASES PARA LA HISTORIA

Frases como «¿Pero qué me dices?» y «¡Estrújame de mimos!» quedaron ligadas al muñeco y acompañaron su expansión dentro y fuera de Italia.

Mazzullo contó en distintas oportunidades que, cuando conoció al muñeco en los estudios de la RAI, recordó una figura que decía haber visto durante su infancia. Ese encuentro dio inicio a una relación artística que atravesó varias generaciones.

MÁS ALLÁ DEL PERSONAJE

Su carrera fue mucho más allá del personaje. Comenzó actuando en el teatro de su pueblo y, tras la Segunda Guerra Mundial, se trasladó a Roma para formarse en arte cinematográfico.

Después estudió arte dramático en Milán. Trabajó en teatro, radio y televisión; entre 1961 y 2006 interpretó al escolar Richetto en el Zecchino d’Oro y compartió programas y escenarios con figuras como Raffaella Carrà y Cino Tortorella.

Desde 2010, Leo Valli asumió oficialmente la voz de Topo Gigio y coincidió con Mazzullo meses atrás, durante la celebración por sus 100 años.

El actor definía al personaje a partir de una idea que atravesó su carrera: la «alegría de vivir».