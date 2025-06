¿Extraña Venezuela? La confesión que hizo Wisin que se volvió viral

El cantante Wisin confesó que extraña presentarse en los distintos estados de Venezuela, tal como hizo hace varios años.

«Extraño cantar en Venezuela, las chicas, la gente, la energía, el amor que nos tenían. Yo iba a Venezuela y me sentía en mi casa, era increíble», indicó.

Durante el podcast «Desde Cero by Juancito», el artista sostuvo que la gente de Venezuela «es de las más cariñosas» que ha conocido.

«Es la gente que más te ha demostrado el amor. Recuerdo miles de personas en el hotel, recuerdo el Poliedro de Caracas, la tarima en el medio y la vuelta redonda y yo decía qué impresionante, qué es esto, porque para nosotros era un sueño porque esa gente nos estaba apoyando de verdad. Ya estamos haciendo estadios y es gracias a la gente de Venezuela», expresó.

En ese sentido, recordó que el 30 o 40% de sus conciertos anuales con Yandel eran en Venezuela.

WISIN, NICKY JAM Y VENEZUELA

Wisin no es el único artista que ama presentarse en Venezuela. Recientemente, Nicky Jam señaló que está feliz de poder regresar al país el próximo 19 de septiembre.

«Llevaba años loco por ir a Venezuela, porque la realidad es que desde que yo pegué duro en la música no había cantado en Venezuela. Solamente fui al principio cuando pegué Travesuras en 2015 o 2016, pero no he ido en el pico de mi carrera porque cuando pegué duro fue cuando pasaron todos los problemas en el país», indicó en una entrevista ofrecida a Marko en el podcast La Nave.

Asimismo, acotó que los venezolanos «son uno de los mejores públicos del mundo».

«Yo no veo la hora de ir para allá. Muchas veces no iba por los conflictos, pero cuando vi que Karol G y Maluma fueron, y dije si yo voy y donde digan algo de mí, le voy a echar los dedos a ellos también porque yo también quiero cantar allá. Todo el mundo ha tenido un show de Nicky Jam y Venezuela se lo merece», comentó.