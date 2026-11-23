Marvel Studios presentó este lunes el tráiler final de Avengers: Doomsday que llegará a los cines el próximo 17 de diciembre de 2026.

El adelanto, de más de tres minutos de duración, sorprende con una noticia que cambia la historia de Steve Rogers al confirmar que el Capitán América y Peggy Carter tienen un hijo.

En una escena cargada de emoción, el personaje interpretado por Chris Evans conversa con Peggy sobre su familia. “Tomamos una decisión que sabíamos era correcta. ¿Por qué se siente tan mal mentirle?”, expresa el héroe en referencia a lo que le han ocultado al niño.

Un. Solo. Equipo. #AvengersDoomsday, estreno 16 de diciembre, solo en cines. Entradas ya disponibles. https://t.co/j6PlPeN8Ez — MarvelLATAM (@MarvelLATAM) November 23, 2026

LOS CINEASTAS

Esta producción marca el regreso de los hermanos Anthony y Joe Russo a la dirección del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Ambos cineastas no trabajaban en la franquicia desde el estreno de Avengers: Endgame en 2019.

Por su parte, el director creativo Kevin Feige aseguró que el elenco es mucho más amplio de lo anunciado. El estudio aún guarda sorpresas sobre varios actores que participarán en la trama.

EL REGRESO DE ROBERT DOWNEY JR.

El gran villano de esta entrega será el Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr.

Según Disney+, este antagonista es el monarca de Latveria y domina tanto la tecnología como la hechicería. Su historia estará directamente conectada con los Cuatro Fantásticos.

El equipo liderado por Pedro Pascal (Mister Fantastic) y Vanessa Kirby (Mujer Invisible) tendrá un papel clave frente a su histórico enemigo. Junto a ellos estarán Joseph Quinn como la Antorcha Humana y Ebon Moss-Bachrach como la Mole.

Además, el tráiler confirma la integración oficial de los clásicos X-Men al UCM.

Patrick Stewart (Charles Xavier), Ian McKellen (Magneto) y James Marsden (Cíclope) encabezan este esperado cruce. También regresan figuras como Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Florence Pugh y Hailee Steinfeld.

Avengers: Doomsday servirá como la antesala para el cierre de la Saga del Multiverso. Con este despliegue de estrellas y revelaciones, Marvel promete superar todo lo visto hasta ahora antes del estreno de Secret Wars en 2027.