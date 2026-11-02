«Estoy lista para traerme la octava corona»: Clara Vegas reveló sus principales «fortalezas» de cara al Miss Universo

La actual Miss Venezuela, Clara Vegas Goetz, reveló este lunes sus fortalezas con las que considera que ganará la octava corona para el país en el Miss Universo.

«Yo me siento lista. Creo que todo lo que tenía que pulir lo hice, me entregué al 100%. Trabajé lo físico, lo mental, la oratoria, la pasarela, el estilismo y maquillaje, porque eso es muy importante en el Miss Universo, uno tiene que arreglarse todos los días para estar lista para actividades desde muy temprano, pero creo que mi principal fortaleza es mi entrega y también mi capacidad de conectar con las personas», dijo en conversación para Shirley Radio.

«Yo he sido muy amiguera toda la vida y estoy lista para crear esa hermandad con las más de 130 candidatas que van a estar participando este año en el Miss Universo. Es importante tener esa red de apoyo entre nosotras y poder conectar con todas las chicas a nivel internacional», añadió.

Asimismo, consideró que tiene otras fortalezas. «También el hecho de que viví en Estados Unidos y Reino Unido y conecté con comunidades internacionales y me va a ayudar muchísimo en Puerto Rico».

Destacó que en la ronda de preguntas del certamen contestará en inglés para aprovechar su ventaja con el idioma.

«Gracias a Venezuela por el cariño y el acompañamiento en este proceso tan hermoso. Estoy lista para darlo todo y traernos la octava corona, espero que me sigan acompañando porque toda esa bonita energía me la llevó en cada paso en Puerto Rico», comentó.

APOYO A LA GUAIRA

Clara Vegas Goetz resaltó la importancia de usar su corona para ayudar a los más necesitados. «A nivel nacional hemos vivido mucho como país, el doble terremoto del 24 de junio me enseñó que una corona no tiene peso, no tiene valor, si no se usa para servir, y eso es lo más importante que yo me llevo de este año. Es un compromiso que tengo con el país y continuará incluso después del Miss Universo, con o sin corona».

«Desde que empezó mi reinado yo trabajé para crear un proyecto de impacto social junto a siete distintas fundaciones nacionales y tras el doble terremoto el enfoque se fue 100% a ayudar a las víctimas de La Guaira. Eso creo que es lo más importante que debemos hacer las reinas con nuestra banda, nuestra visibilidad y la plataforma que nos da el Miss Venezuela», concluyó.