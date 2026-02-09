Caraota Show

«Esto es por nuestra cultura»: Bad Bunny convirtió el Super Bowl en una verdadera fiesta latina con Lady Gaga y Ricky Martin como sorpresas

Kharelys Mendez
Por Kharelys Mendez
Bad Bunny transformó este domingo el escenario del Super Bowl en una verdadera fiesta latina y es que el artista realizó una puesta en escena cargada de referencias a Puerto Rico.

«¡Qué rico es ser latino!», expresó el cantante desde el Levi’s Stadium en Santa Clara, California.

«Gracias, espero lo hayan disfrutado tanto como y. Esto es por nuestras familias, nuestra cultura. Los quiero», indicó Bad Bunny.

El ‘conejo malo’, vestido con un traje blanco, inició su show con su exitoso tema ‘Tití me preguntó’. Posteriormente, comenzó a sonar ‘Yo Perreo Sola’.

«Buenas tardes California, mi nombre Benito Antonio Martínez Ocasio. Si hoy estoy aquí es porque nunca deje de creer en mi y tu también deberías creer en ti, vales más de lo que piensas», comentó antes de iniciar la canción de ‘Mónaco’.

Durante el show, Bad Bunny llevó su famosa casita, una réplica de una vivienda típica de cemento en Puerto Rico, integrada a los montajes de sus conciertos y en donde aguardaba una de las mayores sorpresas del espectáculo.

Y las sorpresas no dejaron de llegar, el cantante llevó a Lady Gaga y Ricky Martin.

 

