Estas son las 10 series más vistas en la historia de Netflix

Netflix, una de las plataformas de streaming más populares del mundo, difundió este viernes el nuevo listado de sus series más populares. El ranking marca una referencia respecto a las tendencias en la televisión web a nivel global.

El informe oficial de Netflix agrupa las series por distintas nacionalidades y géneros. De igual forma, incluye dramas surcoreanos y producciones de Estados Unidos, además de obras europeas y miniseries.

RANKING DE NETFLIX

En primera instancia, cabe destacar que la plataforma basa la lista en el conteo de reproducciones en los primeros tres meses desde el estreno. Con esta consideración, el ranking de series de Netflix quedó formado de la siguiente manera:

  • El juego del calamar (Squid Game) – Temporada 1: 265,2 millones de visualizaciones.

  • Miércoles (Wednesday) – Temporada 1: 252,1 millones de visualizaciones.
  • Adolescence (miniserie): 142,6 millones de visualizaciones.
  • Stranger Things – Temporada 4: 140,7 millones de visualizaciones.
  • Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer (DAHMER): 115,6 millones de visualizaciones.

  • Los Bridgerton – Temporada 1: 113,3 millones de visualizaciones.
  • Gambito de dama (The Queen’s Gambit): 112,8 millones de visualizaciones.

  • La casa de papel – Parte 4: 106 millones de visualizaciones.
  • Fool Me Once (miniserie): 98,2 millones de visualizaciones.
  • El agente nocturno (The Night Agent) – Temporada 1: 98,2 millones de visualizaciones.

La primera temporada de El Juego del Calamar es el contenido más visto de la historia de Netflix. Foto: Cortesía

Hasta 2023, la mayoría de los rankings de contenidos en las plataformas streaming procedían de estudios externos. Desde ese año, Netflix y otras páginas buscan publicar sus listados para brindar transparencia estadística.

De acuerdo a medios especializados, el listado se obtiene al sumar todas las ocasiones en que una cuenta accede a reproducir un título durante, mínimo, dos minutos. También hay un umbral técnico para verificar que las visualizaciones sean genuinas.

