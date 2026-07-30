¡Espectacular! Así fue el desfile de Silvia Maestre en el Miss Supranational con su traje típico dedicado a La Guaira

Este miércoles la Miss Supranational Venezuela, Silvia Maestre, deslumbró al mundo con su sensacional desfile en traje típico con el que homenajeó a La Guaira tras los terremotos del 24 de junio.

La venezolana compartió el emotivo desfile en sus redes sociales a todos sus seguidores. Con la elegancia que la caracteriza, salió con sus brazos abiertos extendiendo por completo la capa que muestra por ambos lados las costas de La Guaira y dando una vuelta para que todos los presentes pudieran verla, antes de juntar sus manos en señal de oración y proceder a retirarse con sus brazos extendidos.

Posteriormente, subió otra historia agradecida por la experiencia. «Que dicha es estar aquí hoy», comentó aún con su traje típico.

Cabe recordar que este 31 de julio será la gran final del Miss Supranational, el momento donde Silvia Maestre saldrá nuevamente al escenario para buscar traerse la tan anhelada corona morada a partir de la 1:30 de la tarde.

Con desfiles como el del traje típico, Silvia ha demostrado durante su participación en Polonia disciplina, elegancia y un amor infinito por Venezuela.