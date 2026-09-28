«Ese día lo manifesté»: Habló venezolano que se hizo viral por robarse el show en concierto de Karol G

Junior Díaz, el venezolano que se hizo viral en el show de Karol G en Atlanta, contó que aunque dependía mucho de llamar la atención de la colombiana, siempre manifestó que lo iban a subir al escenario.

«El venezolano siempre creció viendo el Miss Venezuela y nosotros queriendo representar siempre nuestro país, creo que fue la mejor manera de decirlo. El momento fue muy genuino, yo creo que hice muchas cosas para llegar hasta ahí. Hubo un trabajo detrás como para que ella me viera, para que decidiera que era yo el que iba a subir y llegar al escenario», dijo en conversación para Shirley Radio.

«Yo ya había visto anteriormente que ella está subiendo personas al momento de cantar esta canción y dije ‘tengo que ser yo’ y empecé a manifestarlo en Instagram, en videos diciendo ‘día uno manifestado para que Karol G nos suba al escenario’. Yo sabía qué boleto tenía que comprar, por donde ella pasa, qué vestuario usar, porque somos 50.000 personas y tenemos que diferenciarnos», destacó.

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En este sentido, resaltó que ya tenía todo estudiado. «Ella para las personas que sube en esa canción son personas que están vestidas inspiradas en el nuevo álbum y yo dije que además de mi actitud me iba a diferenciar la manera en cómo me veo. Desde el día uno sabía que outfit usar, qué ponerme para llamar la atención y también dar todo de mí, tener la energía. Que ella me viera y dijera ‘esta persona tiene algo que tiene que estar en este escenario’ y así terminó pasando».

Además, destacó que esto le deja grandes lecciones de vida. «Las lecciones para mí es que quisiera decirme a mi mismo que esas veces que dudé deberían quedar atrás, porque cuáles dudas me pueden quedar después de haber logrado esto si siempre lo manifesté. Incluso, en mi trabajo le decía a las personas ‘¿Tú sabes que Karol G me va a subir al escenario?’ Incluso ese día mi barbero me estaba cortando el pelo y le dije ‘asegúrate de cortarme el pelo bien, porque este corte va a bailar con Karol G’. La lección es de siempre creer en mí, que voy a lograr lo que me propongo y cuando uno dice ‘voy a estar aquí’, allí voy a estar».

«Para mí representar a Venezuela es demostrar que yo soy un venezolano que vino a hacer las cosas bien en Estados Unidos. Actualmente, me dedico a ser mesero y es como que dar eso de mí, esforzarme y demostrarle a los demás que cualquier trabajo digno te puede llevar hasta el lugar que tus sueños se tienen que hacer realidad», acotó.

«Actualmente soy mesero, atiendo a mis clientes, pero también uso mis outfit, sigo trabajando para dar clases de baile, entonces estamos aquí para trabajar. Sabemos que los primeros años son difíciles pero ya se están dando las cosas», concluyó.