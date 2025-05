¡ESCÁNDALO! EN VIDEO: «Engaños y maltratos»: Miss Grand International lo contó todo sobre su polémica renuncia

La modelo india Rachel Gupta, quien renunció este miércoles a la corona del Miss Grand International, reveló algunos de los «maltratos», «comportamientos tóxicos» y «engaños» que sufrió tras ganar el concurso de belleza.

Gupta sorprendió al mundo del entretenimiento al acusar a la organización de malos tratos durante sus meses de reinado. Pocas horas después, publicó un video de casi una hora, en el que afirmó que «todo el tiempo» hablaban sobre su peso y su cuerpo.

«Recuerdo una vez que enviaron al represente y simplemente se acercó a mí y comenzó a pellizcarme en diferentes lugares mientras decía ‘necesitas perder peso aquí’. ¿Qué se supone que debo decir ante eso?», dijo Gupta.

La modelo de 21 años lamentó que esos momentos fueron «vergonzosos» y la hicieron sentir «muy mal». Aunque reconoció que debe «mantenerse en forma por el trabajo», Gupta aseguró que pasó buena parte de su reinado «encerrada en una casa».

«No quiero que otras chicas que se encuentre en la misma posición que he estado porque estos han sido los peores meses de mi vida. He tocado fondo. La última vez que estuve feliz fue la noche en la que gané, y, desde ese entonces, todo ha ido cuesta abajo», dijo.

GUPTA: «TODO HA IDO CUESTA ABAJO»

La reina de belleza recordó que, tras ganar la corona, fue llevada a una «habitación de hotel diminuta» en donde pasó un mes. Después de presentar varias quejas, la pasaron a una «casa deteriorada», lejos de la ciudad y sin comida.

«¿Qué se supone que debía hacer? Había días en los que nadie me enviaba mensajes de su equipo. Simplemente, me dejaron en esa casa, me dejaron allí. No hubo eventos. Me llamaron a Tailandia y hubo tres o cuatro eventos y estuve allí por un mes», dijo.

#28May | La Miss Grand International 2024, Rachel Gupta, ofreció detalles sobre las razones que la llevaron a la renuncia del título y la devolución de la corona. pic.twitter.com/vvFcIVJrLS — Caraota Digital (@CaraotaDigital) May 28, 2025

Gupta recordó que algunos seguidores le preguntaban por qué no hacía publicaciones. Según su versión, todo se debía a que «no tenía nada que hacer», puesto que «solo estaba sentada ahí en la casa, deprimida».

Ante la ola de críticas, Miss Grand International afirmó que Gupta fue despojada de su corona por incumplir sus obligaciones. De igual forma, designó a la primera finalista, la filipina Christine Juliane “CJ” Opiaza, como nueva reina.