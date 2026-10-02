Escándalo en Hollywood: Acusan a Halle Berry de ahorcar a su hijo y su exmarido exige la custodia

El actor francés Olivier Martínez sacudió el mundo del espectáculo internacional al interponer una demanda legal de emergencia contra su exesposa, la actriz Halle Berry.

El intérprete solicitó de manera formal una orden de restricción inmediata y la tenencia exclusiva del hijo de ambos, que actualmente cuenta con 12 años de edad.

Por lo tanto, las graves acusaciones de violencia intrafamiliar iniciaron una dura disputa judicial que paraliza a la industria del cine estadounidense.

LOS DETALLES DE LA AGRESIÓN FÍSICA EN LOS ÁNGELES

De acuerdo a los expedientes legales presentados ante los tribunales de California, el demandante afirmó que la actriz abusó físicamente del menor, llamado Maceo, durante un fuerte altercado doméstico ocurrido el pasado 26 de septiembre.

El relato técnico señala que la artista presuntamente saltó sobre el pequeño y colocó sus manos alrededor de su cuello hasta generarle síntomas de asfixia.

Además, el padre del menor argumentó en la querella que este episodio violento no representa un hecho aislado, denunciando maltrato verbal y psicológico continuo a lo largo de los últimos años.

LA CONTUNDENTE RESPUESTA DEL EQUIPO LEGAL DE LA ACTRIZ

Según se reseñó en Infobae, la abogada defensora de la celebridad, Marina Beck, rechazó categóricamente cada uno de los señalamientos de la denuncia.

La especialista en derecho calificó la petición como un acto infundado y engañoso que busca manipular a la opinión pública. En consecuencia, los representantes legales de la protagonista de ‘Catwoman’ acusaron a Martínez de mantener un historial público de comportamiento errático, violento y posesivo.

La expareja, que inició sus trámites de divorcio en el año 2015 tras compartir apenas dos años de matrimonio, mantenía una convivencia compartida pacífica hasta el desarrollo de este incidente familiar. Por consiguiente, las autoridades de protección infantil mantendrán bajo evaluación el entorno de los involucrados hasta fijar una audiencia definitiva para dictaminar el destino del niño.