Escándalo en Eurovisión: Seis países se bajan del concurso por la presencia de Israel

Eurovisión, un concurso televisado de canciones, se encuentra envuelto en un escándalo y la edición 2026 se encuentra pendiendo de un hilo, luego de que seis países anunciaron que no participarán por la presencia de Israel.

Algunos países, especialmente España, se manifestaron en contra de la participación de Israel. Los críticos han condenado la conducta del país asiático en la guerra en Gaza, a lo que se suma una presunta interferencia en la votación del concurso.

A pesar de las críticas y exigencias de que Israel fuera suspendido del concurso, la Unión Europea de Radiodifusión (UER), que se encarga de organizar Eurovisión, confirmó que el país estará presente en la edición de 2026, según medios europeos.

La respuesta en contra de Israel no se hizo esperar. Apenas horas después del pronunciamiento de la UER, Islandia, Irlanda, España, Países Bajos, Bélgica y Eslovenia anunciaron que no participarán en el próximo concurso.

CRÍTICAS A ISRAEL

Natalija Gorscak, presidente de la radiotelevisión pública eslovena, recordó que Eurovisión suspendió a Rusia producto de la invasión a Ucrania. En ese sentido, cree que se debe tomar una medida semejante con Israel por el conflicto en Gaza.

«Por tercer año consecutivo, el público ha exigido que digamos no a la participación de cualquier país que ataque a otro. Debemos seguir los estándares europeos de paz y entendimiento. Eurovisión ha sido un lugar de alegría y felicidad desde el principio», dijo.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, consideró que les «pesa la vergüenza» a los países que se retiraron. «Me avergüenzo de los países que decidieron boicotear un concurso musical como Eurovisión», acotó.

Eurovisión cuenta con más de 100 millones de espectadores cada año. De acuerdo a medios especializados, un boicot contra la gala de música pop podría tener importantes implicaciones en la audiencia y, en ese sentido, los ingresos.