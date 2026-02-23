Escándalo en el Reina Hispanoamericana: Filtran mensajes de Jacqueline Aguilera pidiendo «ayuda» para la venezolana

La representante de Venezuela, Emely Francesca Barile, logró este fin de semana la quinta posición en el certamen Reina Hispanoamericana 2026.

Durante la gala, la venezolana logró destacar en cada una de sus etapas, pero su participación estuvo envuelta en un nuevo escándalo. Y es que el director de Miss Universo Cuba, Prince Julio César, filtró los mensajes que le envió Jacqueline Aguilera para «ayudar» a Emely Barile.

Según los textos, la directora nacional del Miss Grand International le habría escrito días antes de la noche final del certamen.

«Hola Prince, qué tal. Me dicen que estás en Bolivia para jurado de Reina Hispanoamericana. Please ayuda a Emely, nuestra Miss Digital, una niña que sin ser la típica miss ha tenido un desempeño increíble en el certamen. Su fortaleza está en la entrevista, danos tu apoyo para ser una buena noticia y traer la octava corona», señaló Aguilera.

De igual manera, Prince Julio César mostró el registro de llamadas que le hizo Osmel Sousa, conocido como el «Zar de la belleza».

LA RESPUESTA DE PRINCE JULIO CÉSAR

Asimismo, Prince Julio César sostuvo que él «no suele hacer esto, pero ya está bueno» que pasen estas cosas en los concursos.

«Cuando alguien habla de discreción e imparcialidad, que empiece por practicarla. Porque pedir ayuda por debajo de la mesa, intentar influir en jurados, mover contactos y usar plataformas digitales para minimizar a otras mujeres mientras intentas imponer a tus favoritas, no es ética, es desesperación. Yo no le debo nada a nadie. No voto por fanatismo, no voto por presión y no me mueve ninguna agenda. Voto por criterio, por conocimiento y por respeto a la plataforma y a cada mujer que participa», apuntó.

Además, acotó que si Jacqueline Aguilera confía en su talento, debe competir limpio.

«No le hagas creer a la gente que eres honesta porque lo que eres es una falsa que quiere platicar el ventajismo sobre las demás y haces hasta que me llame tu jefe el mismo día y a la misma hora de la entrevista. Lo demás habla más de ti que de mí. Y antes de volver a mencionar mi nombre, piénsalo dos veces. Porque cuando yo decido hablar, hablo con hechos y tengo muchas cosas más. El respeto se gana. Y la coherencia también. Y si quieres te publico el teléfono y hasta más para que no digas que es IA, ya entendí tu molestia porque no te contesté», manifestó.