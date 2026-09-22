«Es una sabrosura total»: El video viral del actor que interpretó a Berlín en La Casa de Papel hablando de Venezuela

El reconocido actor español, Pedro Alonso, recordado por su interpretación como Berlín en La Casa de Papel, destacó el gran amor que tiene por Venezuela y su sueño de conocer el país a fondo.

«Venezuela es una sabrosura total. Yo estaba hace poco en el río Orinoco, increíble, uno de los viajes de mi vida. Estuve en la selva. Tengo aquí en el corazón el afán de poder conocer profundamente a Venezuela», contó sobre su reciente viaje al país durante una entrevista como parte de su nueva serie titulada El Juicio.

Su padre vivió muchos años en Venezuela y luego de casarse en España regresó al país durante otra temporada con toda su familia cuando Pedro Alonso apenas era un bebé.

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«En mi casa mi padre lloraba cuando hablaba de Venezuela, es un trozo de la emoción más profunda de mi casa. Mi padre amaba Venezuela, pero contaba películas increíbles de Venezuela. Entonces, yo tengo que conocer Venezuela profundamente», acotó.

«Venezuela es un lugar absolutamente hermoso. Ya he estado en el Orinoco, ya he ido por primera vez y fue muy conmovedor», añadió.

Para finalizar, confesó que aún no conoce bien la comida del país. «Mi madre decía ‘ay las arepas’ o recuerdo que mi madre me hacía pasticho. Los pescados estaban increíbles, la fruta. En mi país también se come muy bien, pero Venezuela es una sabrosura total».