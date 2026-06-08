¿Es gran danés? Netflix aclaró polémica por la nueva serie de Scooby-Doo, además hizo importante revelación

La plataforma streaming Netflix se encuentra en el centro de las miradas anunciar la nueva serie Scooby-Doo: Origins. Aunque la noticia se viralizó en todas las plataformas, no se hicieron esperar las quejas y críticas entre los fanáticos.

Algunos internautas no tardaron en señalar que el perro real que participará no se parece del todo al que de la popular serie. Incluso, algunos sospechan que no es un gran danés, como en la producción original, sino un labrador.

En apenas unas horas la polémica escaló hasta un punto en el que la propia Netflix tuvo que salir a pronunciarse al respeto. «(El cachorro) es un gran danés, tal como el cachorro de dibujos animados», dijo un vocero de la compañía.

Las dudas que generaron las orejas de Scooby-Doo, que son más caídas y largas de lo habitual, se disiparon con las declaraciones del vocero. Igualmente, hay que recordar que se trata de un live action, lo que dificulta la similitud con los personajes animados.

SÍ HABLARÁ

Otros fanáticos, por su parte, se preguntaron si Scooby-Doo hablaría en esta nueva serie. El producto ejecutivo de la serie, Ted Biaselli, salió del paso y confirmó en Instagram que el perro se comunicará como hace en la animación.

Sin embargo, Biaselli recordó que Scooby-Doo es un cachorro en la serie, por lo que apenas estará aprendiendo. «Él sabrá hablar, pero su vocabulario aún no será tan grande», explicó el productor.

SCOOBY IS FINALLY REAL!!! Meet the goodest boy in Scooby-Doo: Origins, coming to Netflix in 2027 pic.twitter.com/0FjfVAw4Bt — Netflix (@netflix) June 8, 2026

Scooby-Doo: Origins se entrenará en 2027 y seguirá a Shaggy y su vieja amiga Daphne Blake (Mckenna Grace) durante su último verano en el campamento. Como era de esperar, se verán envueltos en un misterio sobre un cachorro gran danés que presenció un asesinato sobrenatural.