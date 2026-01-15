Caraota Show

EN VIDEOS: La conmovedora despedida al cantante Yeison Jiménez y su equipo en Bogotá

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
4 Min de Lectura
EFE/ Carlos Ortega

El Movistar Arena de Bogotá, capital de Colombia, fue el escenario de un homenaje póstumo al cantante Yeison Jiménez, quien falleció la semana pasada en un accidente de avión en el centro del país.

Miles de fanáticos de Jiménez se concentraron a las afueras del Movistar Arena desde la noche del martes. De acuerdo a la agencia EFE, el bullicio en el exterior del recinto se fue trasladando hacia el interior con el paso de las horas.

El escenario central del Movistar Arena fue convertido en un espacio de despedida. Sobre la tarima principal, había una gran pantalla LED con el nombre de Jiménez en letras blancas y un mensaje de homenaje.

A un lado del escenario estaban los féretros con la fotografía de Jiménez y las otras cinco personas que murieron en el accidente, incluyendo al representante, asistente, fotógrafo y productor del cantante, además del piloto del avión.

DESPEDIDA DE JIMÉNEZ

Los ataúdes estaban cubiertos de arreglos florales, mientras eran custodiados por familiares y seres queridos de los fallecidos. Las luces tenues iluminaban el escenario y los seguidores de Jiménez ocupaban las gradas del recinto.

A pesar de tratarse de un homenaje póstumo, el Movistar Arena contó con un ambiente eufórico, distante del tono triste de un evento de esta clase</strong>. Testigos dijeron que parecía más un espectáculo de Jiménez que un funeral.

«Es el cuarto ‘sold-out’ de Yeison Jimenez en el Movistar Arena», dijo un integrante del equipo del cantante. Así pues, recordó que ya había hecho tres espectáculos masivos en el Movistar Arena.

En el evento contó con los espectáculos de distintos cantantes y amigos de Jiménez. Los fanáticos no dudaron en darle el último adiós, mientras que otros miles esperan asistir al segundo acto que se hará en la noche del jueves.

