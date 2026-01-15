EN VIDEOS: La conmovedora despedida al cantante Yeison Jiménez y su equipo en Bogotá

El Movistar Arena de Bogotá, capital de Colombia, fue el escenario de un homenaje póstumo al cantante Yeison Jiménez, quien falleció la semana pasada en un accidente de avión en el centro del país.

#14Ene | Homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena de Bogotá: familiares, amigos y miles de fanáticos del artista se reúnen este 14 de enero para darle un último adiós. Video: Cortesía pic.twitter.com/My6dclEbaq — Caraota Digital (@CaraotaDigital) January 14, 2026

Miles de fanáticos de Jiménez se concentraron a las afueras del Movistar Arena desde la noche del martes. De acuerdo a la agencia EFE, el bullicio en el exterior del recinto se fue trasladando hacia el interior con el paso de las horas.

El escenario central del Movistar Arena fue convertido en un espacio de despedida. Sobre la tarima principal, había una gran pantalla LED con el nombre de Jiménez en letras blancas y un mensaje de homenaje.

#14Ene | Miles de personas despidieron a Yeison Jiménez en el Movistar Arena. Este es el ambiente que se vivió en el lugar. Video: @UltimaHoraCR pic.twitter.com/m1I91q8lPa — Caraota Digital (@CaraotaDigital) January 14, 2026

A un lado del escenario estaban los féretros con la fotografía de Jiménez y las otras cinco personas que murieron en el accidente, incluyendo al representante, asistente, fotógrafo y productor del cantante, además del piloto del avión.

DESPEDIDA DE JIMÉNEZ

Los ataúdes estaban cubiertos de arreglos florales, mientras eran custodiados por familiares y seres queridos de los fallecidos. Las luces tenues iluminaban el escenario y los seguidores de Jiménez ocupaban las gradas del recinto.

#14Ene | Ciro Quiñónez, Luis Alfonso, Pipe Bueno y Jessi Uribe cantaron juntos por primera vez en tarima la canción ‘Regalada sales cara’ durante el homenaje a Yeison Jiménez. Video: @UltimaHoraCR pic.twitter.com/LlCHLqUxku — Caraota Digital (@CaraotaDigital) January 14, 2026

A pesar de tratarse de un homenaje póstumo, el Movistar Arena contó con un ambiente eufórico, distante del tono triste de un evento de esta clase</strong>. Testigos dijeron que parecía más un espectáculo de Jiménez que un funeral.

«Es el cuarto ‘sold-out’ de Yeison Jimenez en el Movistar Arena», dijo un integrante del equipo del cantante. Así pues, recordó que ya había hecho tres espectáculos masivos en el Movistar Arena.

#14Ene | La hija de Yeison Jiménez, Taliana Jiménez pidió a todos los seguidores y amigos de su padre que oren por él en el emotivo homenaje que le hicieron en el Movistar Arena. pic.twitter.com/QvfaNC5X9M — Caraota Digital (@CaraotaDigital) January 14, 2026

En el evento contó con los espectáculos de distintos cantantes y amigos de Jiménez. Los fanáticos no dudaron en darle el último adiós, mientras que otros miles esperan asistir al segundo acto que se hará en la noche del jueves.