EN VIDEO: Venezolana Stephany Abasali fue proclamada como Miss Universo América 2025

La venezolana Stephany Abasali fue proclamada como Miss Universo América en la edición 74° del Miss Universo realizado en Tailandia.

«La última cita para este año para nuestra reina continental para América es Miss Venezuela», indicó el presentador, por lo que invitó a Abasali a subir al escenario.

Con su carisma, elegancia y belleza, la venezolana deslumbró durante el concurso, incluso quedó como segunda finalista del certamen de belleza.

Asimismo, la representante de China obtuvo la banda de reina continental en Asia. Mientras, la miss Costa de Marfil logró la banda para África y Malta la de Europa.

«Estoy agradecida con Venezuela y con cada una de las personas que me han apoyado. Llevo con mucho orgullo mi tricolor querido y Venezuela para el mundo», expresó.

Además, destacó la importancia de estos certámenes para poder dejar un mensaje positivo a las personas.

«Para mí los certámenes de belleza son una plataforma. Las mujeres que están ahí se ven preparadas de adentro hacia afuera, porque la belleza física es un complemento. Sin embargo, lo de adentro, lo que hace a la mujer, lo que hace que ella se exprese de la manera más correcta. Ella necesita tener un mensaje, una motivación, una ambición. Esto para que las jóvenes sean motivadas a no solamente buscar verse bien en alguna foto, no solamente modelar, no solamente maquillarse, sino dar un mensaje en donde ella haga una diferencia positiva para su comunidad, para su país», indicó.

En este sentido, afirmó que de eso se trata estar en una plataforma como esta. «Que la belleza se ve y es placentera para el ojo, pero lo que de verdad importa es lo que va a quedar ya cuando pasen los años y estemos viejitos. Va a ser esa mujer integral que trabajó en crear inteligencia, en crear conocimiento, para así aportarle algo bueno a su país y a todas esas personas que la rodean».