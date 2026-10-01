EN VIDEO: Neutro Shorty anunció la segunda fase de su proyecto de construcción de viviendas para afectados de los terremotos

El reconocido cantante venezolano de música urbana, Neutro Shorty, anunció de forma oficial el arranque de los trabajos de infraestructura de su nuevo proyecto comunitario bautizado como Nueva Esperanza.

La iniciativa humanitaria tiene como objetivo principal la edificación y entrega de viviendas dignas para favorecer a un grupo de familias damnificadas en el estado La Guaira. Por lo tanto, el artista comenzó las labores de campo para cumplir esta meta benéfica.

LA SEGUNDA FASE OPERATIVA DEL PLAN

El intérprete confirmó a través de sus plataformas digitales que la estrategia de ayuda social avanzó de manera exitosa a su segunda fase de ejecución técnica. Este logro operativo fue posible tras consolidar la primera gran recaudación de fondos monetarios e insumos logísticos gracias al apoyo directo de diversos donantes.

Además, las cuadrillas de trabajadores se concentran actualmente en las labores de limpieza, nivelación y preparación del terreno seleccionado para levantar las futuras estructuras habitacionales.

«Estamos en el terreno donde se van a realizar viviendas para los hermanos que fueron afectados por la tragedia de La Guaira. Lamentablemente nos hizo perder muchísimas cosas, pero también nos hizo aprender muchas cosas. Ya vamos a comenzar con los trabajos necesarios para que estas viviendas lleguen a las personas que las necesitan. Gracias a las personas que nos están apoyando», dijo Neutro Shorty.

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La propuesta habitacional sumó de inmediato un respaldo masivo por parte de miles de usuarios en las redes sociales. Los fanáticos de la farándula nacional aplaudieron el compromiso real del rapero al utilizar la gran visibilidad del sector del entretenimiento para financiar obras de desarrollo en la región costera.

A pesar de las dificultades logísticas asociadas al sector de la construcción, el equipo organizador del proyecto mantiene la marcha firme para agilizar los plazos de entrega. Por consiguiente, los beneficiarios directos esperan ocupar sus nuevos espacios residenciales de manera oportuna durante los próximos meses.