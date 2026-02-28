Caraota Show

EN VIDEO | Natalia Jiménez llegó a Caracas: «Estoy super contenta por volver»

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura
La cantante española Natalia Jiménez llegó la tarde del viernes a Caracas para su concierto pautado para este sábado en El Poliedro. Apenas arribó al país, la artista no dudó en manifestar su cariño por los venezolanos.

Jiménez aterrizó esta tarde en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en donde la esperaban varios periodistas. La cantante dejó claro que tienen grandes expectativas para el concierto de este sábado, 28 de febrero.

«Estoy muy contenta de estarme presentando mañana en El Poliedro. Muy contenta de estar aquí de vuelta con todos ustedes y presentarme aquí en Caracas. Estoy muy feliz de estar aquí», detalló Jiménez a las afueras del aeropuerto.

Jiménez también invitó a todos a asistir al concierto. «Estoy super contenta de volver de nuevo y poder compartir con todos ustedes esta gira», dijo la cantante.

JIMÉNEZ ESTÁ «AGRADECIDA»

Durante su paso por el grupo La Quinta Estación y, luego, con su carrera como solista, Jiménez ha tenido uno de sus principales focos de fanáticos en Venezuela. Con este concierto ahora busca darle una alegría a su público en el país.

«Mucho cariño de los venezolanos. Les agradezco mucho que siempre me hayan apoyado y seguido mi carrera todo este tiempo. Siempre que vengo la gente se vuelca conmigo y lo agradezco mucho por todo su cariño siempre», añadió Jiménez.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PELÍCULA «AÚN ES DE NOCHE EN CARACAS» DE EDGAR RAMÍREZ LLEGARÁ A NETFLIX, ESTA ES LA FECHA DE ESTRENO


Por otra parte, Jiménez confirmó que tiene importantes planes y proyectos para los próximos meses. «Este año estamos esperando un disco inédito. Canciones nuevas. Estoy muy emocionada», acotó.

Jiménez tendrá una única presentación en Caracas en la noche del sábado. El espectáculo en El Poliedro forma parte de su gran gira internacional de este año.

