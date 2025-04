EN VIDEO: La magistral actuación de Gustavo Dudamel junto a Christina Aguilera en un concierto sinfónico en California

El maestro venezolano y director de orquestas, Gustavo Dudamel, junto a la estrella del pop Christina Aguilera, deslumbraron con una magistral actuación en un concierto llevado a cabo con la Filarmónica de Los Ángeles en el Hollywood Bowl de California.

Esta presentación tuvo como finalidad rendir homenaje a los bomberos y equipos auxiliadores de las comunidades afectadas por los incendios de enero en Los Ángeles.

El concierto lo transmitió en vivo el Classical California KUSC/KDFC. Se diseñó como un «espacio de resiliencia» para las comunidades de Altadena, Pacific Palisades y Malibú. Allí, los incendios quemaron más de 37.000 acres, lo que dejó un total de 29 muertos y miles de desplazados.

El evento lo abrió la banda de Palisades Charter High School, cuya escuela sintió los embates de los incendios. Lo hizo interpretando el himno nacional de EEUU.

Posteriormente, Dudamel dirigió a la Filarmónica con su energía acostumbrada. La orquesta ofreció un amplio repertorio, el cual incluyó obras de Mahler, Gershwin y Gabriela Ortiz. También épicas bandas sonoras de John Williams y temas de «Star Wars», «Harry Potter» y «Superman».

Aguilera, mientras tanto, cantó sus grandes éxitos, pero en versiones sinfónicas.

Se trató de la primera vez que la cantante, famosa por éxitos como ‘Fighter’, compartió tarima con una orquesta. Esto hizo que los fans calificaran el show de «mágico» y «emocionante».

“To be a great singer is not just a matter of voice, but of a soul that resonates, a passion that burns, and an art that transcends… Christina Aguilera embodied it majestically in this sublime performance alongside the genius of the baton, Gustavo Dudamel.” Bravo @xtina pic.twitter.com/KAowNe2txn

