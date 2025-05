EN VIDEO: La emotiva reacción de Alba Roversi luego que Guillermo Dávila se acercó para cantarle en su show

El cantante venezolano Guillermo Dávila llevó a cabo su concierto en Miami en una noche mágica llena de nostalgia, en la que uno de los momentos más icónicos ocurrió cuando bajó del escenario para cantarle de cerca a su excompañera de telenovela, Alba Roversi.

Todo comenzó cuando los asistentes comenzaron a señalar emocionados a Roversi, quien se encontraba entre el público. Al notar la reacción de la audiencia, Dávila no dudó en responder: “No, quien debe bajar soy yo”, exclamó con una sonrisa antes de abandonar momentáneamente el escenario para abrazarla con afecto.

El gesto, espontáneo, fue ovacionado por los presentes, quienes seguían coreando la canción que el artista le dedicó personalmente a su amiga.

Concierto del 10/5 de Guillermo Dávila en Miami. Él invitó a Alba Roversi, con quien protagonizó una de las novelas más icónicas en Venezuela. Él la invitó a su show.

No ví la novela y se me aguó el guarapo. No quiero imaginar a quienes si vivieron esa época dorada del país. pic.twitter.com/guv3FbEH6D

