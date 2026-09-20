EN VIDEO: Kim Kardashian y Lewis Hamilton siguen acaparando miradas, así se dejaron ver en un evento en Los Ángeles

Kim Kardashian y Lewis Hamilton han estado llevando su romance por todo el mundo: desde pasear en barco por el lago de Como hasta montar en Lime Bikes en Londres y presenciar la historia en la exposición de residencia de Celine Dion en París y, ahora, su última aparición juntos se dio en la noche del sábado durante la inauguración del Lucas Museum of Narrative Art en Los Ángeles.

Tras regresar de Londres, donde celebraba la apertura de su tienda insignia de Skims, Kardashian cruzó el charco para apoyar al piloto de F1 mientras Hamilton presidía la celebración de la inauguración.

De acuerdo con Vogue, la socialité optó por un vestido negro brillante bordado con flores Saint Laurent by Tom Ford de otoño 2004 con un contorno menta, combinado con pendientes Oscar Heyman y un anillo Zydo.

Era un look que tocaba todos los puntos de presión al estilo Kim Kardashian: brillante, ceñido, súper glamuroso. En cuanto al maquillaje y su cabello, seguían un ritmo similar, con el pelo recogido en un moño.

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Hamilton decidió combinar con Kim al vestir también Saint Laurent. El multicampeón de la F1 llevó un traje elegante de Anthony Vaccarello. Igualmente, llevaba joyas y un collar de diamantes y zarcillos.

La pareja decidió no hacerse fotos en la alfombra roja juntos y posó sola. No obstante, poco más tarde pasaron a una mayor complicidad al fotografiarse juntos mientras estaban acompañados de la madre de Kim.

Tanto la celebridad como el deportista parecen haber compaginado rápido y de manera fácil, lo que habla de una relación que parece marchar a la perfección.