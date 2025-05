EN VIDEO: El pedido de Rubén Blades a María Lionza en pleno concierto, que no le gustará a Maduro

El cantante panameño, Rubén Blades, ofreció un concierto en Miami la noche del jueves 15 de mayo, donde en plena canción «María Lionza», pidió a la diosa por la salida del poder de Nicolás Maduro, lo que provocó que los venezolanos presentes respondieran de manera eufórica.

De acuerdo con un video compartido por el escritor venezolano Leonardo Padrón, uno de los momentos más significativos fue cuando preguntó cuántos criollos estaban presentes. En ese momento, una importante cantidad de manos se elevaron entre la multitud.

Acto seguido, Rubén Blades comenzó a interpretar «María Lionza» y en pleno estribillo, le hizo la petición. «Saca a Maduro de Venezuela y dale a su pueblo la libertad», dijo al ritmo del tema, lo que desató el furor entre los criollos que acudieron al sitio.

En los comentarios del post, venezolanos reaccionaron al deseo del salsero panameño. «Un genio es lo que es. Y que lujo de concierto. Gracias por compartirlo», «Mil gracias por tu muestra de aprecio hacia los venezolanos. Viva Venezuela carajo», son algunos de los comentarios.

OTROS MOMENTOS ICÓNICOS DE LA NOCHE

Rubén Blades también entonó himnos de su repertorio, como «Paula C», «Decisiones», «Sin tu cariño», «Juan Pachanga» y «El padre Antonio y su monaguillo Andrés».

Además, otro de los instantes memorables de la noche fue cuando rindió homenaje al gran Héctor Lavoe, al interpretar su legendario tema «El Cantante». «También le rindió homenaje a su maestro Cheo Feliciano con un bolero exquisito. Y confesó que, en sus inicios, trató de imitarlo descaradamente», dijo Padrón.

De igual manera, entonó otra gran pieza como «El Emigrante», canción que refleja la historia de toda persona que ha tenido que abandonar su país. «Yo no me fui porque sí, la situación me obligó», dice el estribillo de esta.

Asimismo, para cerrar la noche con broche de oro, Rubén Blades cantó la infaltable canción «Pedro Navaja», un clásico de la salsa que aborda un aspecto social de América Latina.