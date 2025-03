EN VIDEO: El inesperado regalo que recibió Yailin la más viral en pleno show en Barquisimeto

La cantante Yailin la más viral se presentó este fin de semana en Barquisimeto, estado Lara, y recibió un inesperado regalo por parte de sus fanáticos.

Durante el show, a la artista le regalaron un perrito de la raza Chihuahua. A través de un video publicado en redes, se observa a Yailin realmente emocionada al ver al animal.

El perrito fue pasado de brazo en brazo entre los fanáticos hasta que llegó al escenario.

Asimismo, otro de los momentos más comentados de los conciertos de Yailin la más viral en el país, fue su error mientras hablaba con el público.

«¿Cómo dice Nicaragua?», dijo la cantante frente al público caraqueño mientras interpretaba uno de sus temas.

Momento cuando Yailin La Más Viral dice: «Como dice Nicaragua, cuando su presentación era en Caracas, Venezuela. La cantante también se presentó ante miles de espectadores en un festival en la ciudad de Barquisimeto. #MoluscoUrbanNews pic.twitter.com/xP1chhI2kh — Molusco (@Moluskein) March 31, 2025

YAILIN LA MÁS VIRAL SE PRESENTÓ EN VENEZUELA

Tras varias presentaciones en Venezuela, Yailin la más viral aseguró estar muy «feliz y agradecida con Dios».

«Una parte de mi corazón se queda con ustedes», dijo en sus redes junto a un video con uno de sus show.

«Quiero agradecerte por todo lo que has hecho en mi vida. Gracias por las puertas que has abierto para mí y por las que has cerrado, por las veces que me has limpiado el corazón y lo has restaurado. Gracias porque hoy puedo sentir tu perfección, incluso en lo que un día sentí que era fracaso. Gracias Dios porque tu misericordia y tu amor son mi más grande protección. Gracias mi público de Caracas, los amo anoche fue súper lindo», expresó.