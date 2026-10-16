EN VIDEO: Diseñadora venezolana brilló en famoso evento de moda en Los Ángeles con una capa inspirada en el Salto Ángel

La diseñadora venezolana Merianny Villarroel brilló en el Metropolitan Fashion Week de Los Ángeles, donde presentó una impresionante capa inspirada en las riquezas naturales y las bellezas de Venezuela.
La obra fue pintada por Nano Arts, artista salvadoreño con colaboración con la diseñadora.
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«Fue un momento tan surrealista para mí. Como inmigrante que empezó desde abajo y trabajó muy duro para construir una carrera en la moda, nunca imaginé que tendría una oportunidad así. El inglés no es mi lengua materna, así que hablar en ese idioma en un canal de televisión tan importante como FOX fue un momento enorme para mí. Estaba nerviosa, pero lo logré. Y me siento muy orgullosa de haber salido de mi zona de confort. La moda es mi pasión, pero mi trayectoria va mucho más allá de las prendas que creo. Quiero seguir compartiendo mi historia porque espero que inspire a otros a creer que nunca es tarde para empezar de nuevo, perseguir sus sueños y hacerlos realidad. Estoy inmensamente agradecida por este hermoso momento. Muchas gracias a Metropolitan Fashion Week por brindarme esta oportunidad increíble. De soñar con ser diseñadora de moda a compartir mi historia en FOX. Nunca dejes de creer en ti misma», comentó Merianny Villarroel.
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MÁS ALLÁ DE LA MODA
El evento tuvo propósito recaudar fondo para ayudar a las víctimas por el terremoto de Venezuela. Esta creación, que combina moda, arte y solidaridad.
La diseñadora de moda nació en Porlamar y ha vestido grandes celebridades internacionales como Christina Aguilera, Becky G, The Weeknd y Bruno Mars, entre muchos otros.
Su carrera en la moda comenzó viendo tutoriales en YouTube. Al llegar a Los Ángeles en 2004, sin planes y con una hija pequeña, decidió formarse profesionalmente y estudiar diseño. Su nombre ganó relevancia internacional, con un vestido inspirado en petare