EN VIDEO: Director de Miss Universo México desmintió que lo hayan detenido en Tailandia y esto pidió a días del concurso

George Figueroa, director del Miss Universo México, desmintió que haya sido detenido en Tailandia luego que la noticia circulara en varios medios de comunicación.

«Yo no soy de redes sociales y todo el enfoque es para nuestras reinas, en este caso Fátima Bosch, pero bueno debido a unas declaraciones y unas noticias que son fake news quise hacer un video», dijo.

En ese sentido, pidió no prestar atención ni darle foco a ese tipo de noticias.

«¿Cómo es posible que entrevisten a personas que ni siquiera lograron sacar el certamen de Miss Universo México la primera generación? El enfoque no está en alguien que como no logró su objetivo, salió a hablar», expresó.

Asimismo, aseguró que el enfoque tampoco debe estar en él. «Yo hoy estoy, mañana no lo sé, esto para mí es un trabajo que abrazo, que cumplo y con la mayor humildad posible trato de cumplir con todas las expectativas, pero hoy el enfoque está es en Fátima Bosch».

Destacó que la Miss México, Fátima Bosch, es una mujer «fuerte con valores y con una familia extraordinaria».

«Celebremos la voz de las mujeres mexicanas y no dejemos de apoyar. Ella se merece esa corona. Está dando el todo por el todo», manifestó.

LA SUPUESTA DETENCIÓN DEL DIRECTOR DE MISS UNIVERSO MÉXICO

Hace pocos días, trascendió la presunta detención de varios maquilladores y miembros de la delegación mexicana. La exdirectora del Miss Universo México, la actriz Martha Cristiana, confirmó estos rumores.

En una entrevista en el canal de YouTube Masjuan, Martha informó de la captura de Figueroa. Además, aseguró que el actual director del concurso de belleza es «la persona por la que yo renuncio».

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL MENSAJE QUE PUBLICÓ IRENE SÁEZ SOBRE ESCÁNDALO CON MÉXICO EN MISS UNIVERSO

«Es una persona que yo le llamo, en su momento, ‘la manzana podrida’. Ese momento estaba generando problemas con muchas reinas que querían inscribirse en el proyecto y que no nos la estaban tratando bien», acotó Martha.

Luego de la salida de Martha Cristiana, Figueroa ocupó la dirección nacional del Miss Universo México. La actriz sostuvo que esta decisión fue un «error» y responsabilizó al mexicano por los conflictos con Nawat Itsaragrisil, director nacional del Miss Universo Tailandia.