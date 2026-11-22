La actriz y presentadora venezolana Catherine Fulop anunció con entusiasmo que regresó al país después de 14 años en el exterior, debido a un proyecto laboral como parte de una propuesta hecha por el canal Venevisión.

En su cuenta de Instagram, la celebridad manifestó que el viaje también le permite reencontrarse con su madre y el resto de sus seres queridos.

«¡Mi gente bella! ¿Adivinan dónde estoy? Sí, me vine nuevamente a Venezuela después de 14 años. ¡Qué emoción es volver a mi país! Venevisión me invitó a formar parte de un lindo proyecto y no podía estar más feliz de regresar, reencontrarme con mi gente y, sobre todo, abrazar a mi mamá y compartir con mi familia», dijo en la publicación.

Asimismo, Catherine Fulop enfatizó sentirse emocionada al ver a Venezuela «llena de ilusión y mucha fe. Vienen tiempos mejores».

«¡Venezuela, te quiero!», agregó antes de adelantar que luego dará más detalles del proyecto en colaboración con el canal de la colina. «Atentos, mi gente. Se les quiere», cerró.

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CARRERA DE FULOP

La carrera de Catherine Fulop arrancó en 1986 cuando compitió en el Miss Venezuela. En aquella edición entró al grupo de finalistas y ganó la banda de Miss Fotogénica. Poco después, ese mismo año, llevó la banda nacional al Miss América Latina y ocupó el lugar de tercera finalista.

Tras dejar las pasarelas, debutó como actriz en 1987 con la telenovela Roberta, por la señal de Radio Caracas Televisión (RCTV). Rápidamente ganó protagonismo en la pantalla local con historias como Mi amada Beatriz (1987) y La muchacha del circo (1988). Su fama cruzó las fronteras ese mismo 1988 gracias a Abigaíl, donde compartió el rol principal con Fernando Carrillo, y luego lideró las tramas de Pasionaria (1990) y Mundo de fieras (1991) en Venevisión.

Su último trabajo en la televisión venezolana ocurrió hace más de una década, cuando hizo una aparición especial interpretándose a sí misma en la telenovela La mujer perfecta de Venevisión, transmitida entre 2010 y 2011. Desde aquel entonces, hace exactamente 14 años, no había vuelto a visitar su tierra natal ni siquiera por motivos personales.