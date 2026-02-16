EN FOTOS: Representante de Jamaica reapareció tras el grave accidente que sufrió en el Miss Universo, así se está recuperando

Gabrielle Henry, representante de Jamaica en el Miss Universo, reapareció en redes sociales tras la grave caída que sufrió en la competición luego realizar un desfile en traje de gala.
«Esta temporada ha redefinido para mí la restauración y la renovación. En un momento en que solo deseaba representar a Jamaica al máximo, me enfrenté a la lesión más inesperada de mi vida. Lo cambió todo. Sin embargo, he aprendido que una caída puede revelar una fuerza profunda que desconocías. Mi mayor fortaleza ha sido elegir levantarme, incluso mientras sigo en el camino», comentó.
Tras la caída a la representante de Jamaica la diagnosticaron con una hemorragia intracraneal, pérdida del conocimiento, laceraciones en su rostro y otras heridas que la han llevado a tener una lenta y trabajosa recuperación.
«Estoy profundamente agradecida a los profesionales de la salud que siguen guiándome. Desde neurocirujanos y neurólogos hasta enfermeras y fisioterapeutas, en Tailandia y Jamaica, cada uno ha desempeñado un papel vital. Su atención, precisión y constante aliento me han sostenido en momentos de incertidumbre. Se necesita intención para estar al lado de alguien en su punto más bajo y ayudarlo a avanzar, paso a paso, hacia su máximo potencial», añadió.
«Este período me ha dado espacio para reflexionar. Sé que mi historia aún se está desarrollando. Lo que sucedió no fue el final; marcó el comienzo de construir un legado más sólido, creando impacto y dejando una huella significativa. Sigo comprometida a enorgullecer a mi país e inspirar a cada persona que encuentro en el camino», agregó.
Finalmente la representante de Jamaica se mostró optimista en sacarle el lado positivo a lo que ha vivido. «Que este capítulo, y el trabajo que aún se realiza en él, sirva como testimonio de resiliencia y determinación», concluyó.