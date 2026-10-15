EN FOTOS: Celine Dion tendrá su propia muñeca Barbie y lucirá este icónico accesorio de la famosa película ‘Titanic’

La cantante Celine Dion tendrá su propia Barbie luego que Mattel decidió homenajearla con una muñeca edición especial inspirada en su interpretación de «My Heart Will Go On» en los Premios Oscar de 1998.

La muñeca luce un vestido azul marino de manga larga, sin embargo, un detalle no pasó desapercibido. La Barbie también llevó un collar azul inspirado en el «Corazón del océano», la joya ficticia de Titanic, película dirigida por James Cameron.

Después de su lucha contra el síndrome de la persona rígida, un trastorno neurológico poco común que puede causar rigidez muscular y espasmos dolorosos, la artista regresa a los escenarios con su residencia en París.

Dion es la última estrella del pop en tener su propia muñeca Barbie, así como se incluye Whitney Houston, Stevie Nicks.

Desde entonces, los fans no tardaron en compartir su apoyo a la cantante una de sus reacciones “Ella es estilo, ella es gracia”, dijo un fan.

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LAS PALABRAS DE CELINE DION

Asimismo, Celine Dion señaló que «es un verdadero honor unirme al legado de Barbie con una muñeca inspirada en uno de los momentos más significativos de mi carrera».

La ganadora del Grammy acotó en un comunicado que «espera que esta muñeca inspire a todos a expresarse con confianza, a perseguir sus sueños y a creer en el poder de su propia voz».

Para esa ocasión, optó por un vestido minimalista de Michael Kors, de silueta ajustada, cuello alto, manga larga y falda larga de silueta sirena y acabada en cola que creó ella misma junto al diseñador.

«Le pregunté si estaría dispuesto a hacer un vestido de cuello alto que quedara ajustado como un guante. Y me miró como diciendo: ‘¿Seguro que quieres llevar un cuello alto?’. El escote y los destellos del collar no eran lo importante para mí. Quería cantar la canción lo mejor posible», explicó en una entrevista Dion.