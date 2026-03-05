Embajada de Francia en Venezuela y aliados celebrarán la fiesta de la Francofonía

El día internacional de la Francofonía se celebra cada 20 de marzo. Se trata de un movimiento internacional a favor de la lengua francesa, que promueve la cooperación política, la democracia, los derechos humanos y la diversidad cultural.

Para 2026 la Embajada de Francia en Venezuela junto a las misiones diplomáticas de Canadá, Egipto, Haití, Grecia, Líbano, Suiza e instituciones aliadas se unen para invitar a la celebración de la Francofonía en marzo. Como cada año, la agenda cultural será amplia.

Además en esta edición, se llevará a cabo un concierto muy especial, a cargo de la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho, iniciativa de la Embajada de Francia y la Alcaldía de Baruta con apoyo de la Embajada de Suiza. La agenda incluye actividades muy variadas y por supuesto el tan esperado festival de cine francófono, que llega a su edición N.22.

Los amantes de la música podrán disfrutar de la “Sinfonía French Touch”, un espectáculo de la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho dirigida por la maestra Elisa Vegas. Un homenaje a la French Touch, reconocida como patrimonio cultural inmaterial de Francia, a través de un recorrido que va del alma parisina de la chanson de Piaf al pulso del house de Daft Punk.

Además, participarán los DJs Data y Trujillo, junto a las cantantes Sofía Castillo y Débora Briceño, y bailarines de danza urbana del Teatro Teresa Carreño. Será el domingo 22 de marzo en la Concha Acústica de Bello Monte.

La vigésimo segunda edición del Festival Internacional de Cine Francófono trae una selección de 12 películas que recorren cuatro continentes. Desde la intensidad del thriller político europeo hasta la lírica belleza del cine africano y la frescura de una producción canadiense, esta muestra es un testimonio de la riqueza humana. Son historias que nos hablan de la búsqueda de la identidad, el peso de la justicia, el valor del amor frente al prejuicio y la lucha por preservar nuestro planeta.

PELÍCULAS FRANCESAS SERÁN PROYECTADAS

Este esperado Festival de Cine Francófono trae películas provenientes de diferentes latitudes donde la presencia de la cultura francófona ha sido relevante, y que podrán ser vistas desde el 12 hasta el 31 de marzo en diferentes espacios de la ciudad de Caracas (Trasnocho Cultural, Centro Cultural de Arte Moderno, Cines Unidos y Los Galpones) como en Barquisimeto, Maracaibo, Mérida y Valencia gracias a la red de Alianzas francesas. Información completa: https: //cinefrances.net/site/

Con algunas películas pertenecientes al festival, se llevarán a cabo encuentros audiovisuales especiales. Es el caso de “Dentro del Gran Museo Egipcio”, una pieza documental detallada sobre la concepción e inauguración del Gran Museo Egipcio.

Esta muestra audiovisual ofrece una perspectiva profunda sobre el recinto arqueológico más extenso del mundo dedicado a una sola civilización, reafirmando el papel de Egipto como custodio del patrimonio universal. Tendrá lugar en la Alianza francesa de La Castellana el 13 de marzo, de 3:00pm-5:00pm. Entrada libre.

Por su parte, la película «Una historia sobre el gusto de la lengua», documental de la directora quebequense Hélène Choquette en colaboración con el Centro de la francofonía de las Américas tendrá lugar en la mediateca de la Alianza francesa (Chacaíto), el 27 de marzo de 2:30 pm-4:00 pm.

Luego de la proyección, habrá un intercambio en videoconferencia con Hélène Choquette y el público asistente bajo la dirección de AVENPROF (Asociación Venezolana de Profesores de Francés).

GASTRONOMÍA LIBANESA DIRÁ PRESENTE

La agenda de 2026 trae actividades muy diversas, pensadas para todos los gustos. La gastronomía dice presente con unos cursos de cocina libanesa a cargo de la chef Tía Katy.

Los interesados en el idioma árabe, podrán asistir a un taller de escritura utilizando un Qalam tradicional (pluma de caña tradicional) y tinta con el auspicio de la Embajada de Líbano.

También forman parte de la agenda cultural, visitas guiadas a iglesias griegas ortodoxas de Caracas, ubicadas en El Paraíso y La Alta Florida a cargo de la Embajada de Grecia.

La alianza francesa en La Castellana albergará el 14 de marzo una Jornada de Puertas Abiertas para su comunidad estudiantil y público general que contará con clases de francés, charlas, stands y gastronomía. La Embajada de Haití ofrecerá un plato típico tradicional, la famosa Soup Joumu, que podrá ser degustada por el público de 1:00pm -2:00pm.

Por su parte, las diferentes sedes de Alianzas Francesas en el país también cuentan con una programación especial. Charlas, talleres y el festival de cine francófono son algunas de estas actividades que brindarán durante este mes de la Francofonía.

ACTIVIDADES EN EL COLEGIO FRANCIA

El Colegio Francia se hace presente en esta celebración con numerosas actividades para sus estudiantes y público general, siendo el cine y el teatro las más destacadas.

“El gallo cinéfilo” con el apoyo de la Embajada de Suiza, proyectará “Cuestión de principios” de Antoine Raimbault el 14 de marzo a las 4:00 pm. Por su parte, los estudiantes del colegio han preparado una representación teatral en el auditorio el 25 de marzo. Entrada Libre.

Es preciso destacar que las universidades también participan activamente en esta fiesta. Tanto en la UCAB, la UCV como en la UNIMET se llevarán a cabo diferentes actividades que tienen que ver con oportunidades de estudio en Francia, experiencias de realidad virtual, cantar y deletrear en francés, entre muchas otras.

La invitación es a que revisen las redes sociales de la Embajada de Francia e instituciones aliadas y así tener información de todas las actividades que trae esta agenda.