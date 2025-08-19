Ella es la «reina de la ketamina», la mujer que se declaró culpable de la sobredosis mortal de Matthew Perry, famoso actor de Friends

La justicia estadounidense dio un paso importante en el caso que conmocionó a Hollywood: Jasveen Sangha, conocida mediáticamente como la “reina de la ketamina”, se declaró culpable de varios cargos relacionados con el suministro de la dosis mortal que acabó con la vida del actor Matthew Perry, recordado mundialmente por su papel como Chandler Bing en la serie Friends.

La mujer de 42 años enfrenta un total de cinco cargos federales: uno por mantener un inmueble dedicado al narcotráfico, tres por distribución de ketamina y uno adicional por distribución de ketamina que derivó en muerte o lesión corporal grave. Su condena podría ser de hasta 45 años de prisión, reseñó Infobae.

El caso de Matthew Perry, sacudió a la industria del entretenimiento y puso nuevamente el foco sobre el tráfico de drogas peligrosas y sus consecuencias mortales. La fiscalía señaló que la sobredosis mortal de Perry fue directamente provocada por la ketamina suministrada por Sangha.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EN VIDEO: NICKY JAM PROBÓ POR PRIMERA VEZ EL QUESILLO VENEZOLANO Y SU REACCIÓN SE HIZO VIRAL

Aunque el reconocido actor hablaba abiertamente sobre sus luchas contra la adicción y sus esfuerzos por mantenerse sobrio; lo encontraron muerto a sus 54 años, el pasado 28 de octubre de 2023 en su casa de Los Ángeles. El informe forense determinó que la causa principal del fallecimiento fue una sobredosis de ketamina, una droga disociativa cuyo uso recreativo ha aumentado en los últimos años.

Otras tres personas más también se declararon culpables de la muerte de Perry, entre estos, el propio asistente, Kenneth Iwamasa, quien inyectó al actor la dosis letal de ketamina y ahora enfrenta hasta 15 años de prisión en su sentencia de noviembre. Salvador Plasencia y otro médico involucrado también aceptaron los cargos de distribución de ketamina en julio de 2025.

¿QUIÉN ES LA «REINA DE LA KETAMINA»?

Jasveen Sangha, conocida por sus clientes como la «Reina de la Ketamina» es ciudadana americana y también del Reino Unido. Una mujer excéntrica que llevaba un estilo de vida glamuroso y exhibía con frecuencia en redes sociales, imágenes a bordo de jets privados y en fiestas exclusivas.

Las autoridades arrestaron a Sangha en agosto de 2024, casi un año después de la muerte de Matthew Perry y desde entonces ha permanecido tras las rejas. En su declaración de culpabilidad, admitió haber mantenido un “centro de distribución de drogas” en su vivienda, donde atendía a clientes de alto perfil. Incluso, la «Reina de la Ketamina» admitió que no solo distribuía ketamina, sino también otras sustancias como Xanax y cocaína.

Ahora, la acusada deberá presentar formalmente su declaración de culpabilidad en las próximas semanas ante un juez federal.

A medida que se desarrolla el proceso judicial, la sociedad y los fanáticos de Perry esperan que el caso siente un precedente en la lucha contra el narcotráfico de sustancias ilícitas que afectan a celebridades y ciudadanos por igual.