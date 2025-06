El video viral del famoso influencer británico que se metió a la Cota 905, esto fue lo que vio en su recorrido

El influencer británico Patrick Ohlenschlager, conocido como Patrick Viaja, volvió a ser tendencia en Venezuela y esta vez por visitar la Cota 905 en Caracas y documentar todo lo que vivió.

«Hace dos semanas me llegó un DM invitándome a la Cota y acepté de una. El plan era ir a El Paraíso, donde me iba a encontrar con el pana que me escribió y subir a la Cota», inició contando en una publicación en su cuenta de Instagram.

«¿Qué vi? Personas que, a pesar de tener un pasado complicado, quieren seguir adelante, recuperar sus espacios y mostrarles a los chamos del barrio que hay otras opciones, como el arte, los estudios, el deporte y la música», indicó.

En el video se puede ver como fue el ingreso de Patrick al barrio, así como el cariño con que lo recibieron en la Cota 905. Además, documentó algunos de los espacios recreativos del lugar, y también dio a conocer los proyectos que está desarrollando la comunidad.

«Llevan meses limpiando el barrio, pintando muros y haciendo lo que pueden con lo que tienen para que sea un lugar agradable para cualquiera que lo desee visitar. Los invito a ver lo que están haciendo en sus cuentas de Instagram», añadió el influencer.

La Cota 905 se está recuperando luego de sufrir una de las peores crisis de seguridad que ha vivido Venezuela en los últimos años. Tras la desarticulación del crimen organizado que imperaba en la zona, la comunidad está desarrollando diferentes iniciativas para la recuperación de sus espacios.

Los vecinos organizados de la comunidad le dieron varios presentes al influencer para que recordara su visita.

«No hay palabras para agradecer a todos los que me recibieron en la Cota, se pasaron de verdad. Muchas gracias a @zledelz por el cuadro, @jr_clothi por la chamarra, y a @eldelagorra_cota905 por la invitación y todo el trabajo que estás haciendo en el barrio», concluyó.