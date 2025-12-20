Caraota Show

El video viral de venezolana cantando ‘Mi burrito sabanero’ en alemán del que todos hablan

Foto: Instagram

La influencer venezolana conocida como Maya Von, quien reside en Alemania desde hace años, se ha hecho viral en redes sociales después de versionar y cantar en idioma teutón el clásico villancico ‘Mi burrito sabanero’, que ha trascendido toda frontera en épocas navideñas.

En su cuenta de TikTok, acumula casi 23 mil seguidores. En esa red social, se presenta como compositora y cantautora. Maya Von subió a esa plataforma un metraje de ella versionando el aguinaldo venezolano, no solo interpretándolo, sino también tocando el cuatro para armonizar la pieza.

«Así suena Mi burrito sabanero en alemán», acompañó en la descripción del video, sorprendiendo de manera grata a los internautas.

El clip acumula casi 65 mil reproducciones y ha generado cientos de comentarios. Incluso, algunos bromearon con que solo se sabían la parte del aguinaldo que reza «tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki ta».

Pero no es el único aguinaldo que Maya Von ha interpretado y ha compartido en sus redes sociales. También ha cantado «Si la virgen fuera andina» en alemán, algunos villancicos alemanes e incluso temas como ‘Mi limón mi limonero’ y hasta «Venezuela».

HISTORIA DE MI BURRITO SABANERO

El villancico «Mi burrito sabanero» es posiblemente la canción navideña en español más conocida del mundo. Su origen es 100% venezolano y tiene una historia fascinante que une a un compositor legendario, un coro infantil y una voz que quedó inmortalizada sin que su dueño buscara la fama.

La canción se compuso en 1972. Lo hizo el músico y compositor venezolano Hugo Blanco. Originalmente, la escribió para que la interpretara el gran Simón Díaz. Sin embargo, esa primera versión no tuvo el impacto esperado porque el estilo de la letra pedía una voz más infantil y tierna.

Tres años después, en 1975, Hugo Blanco decidió darle un nuevo aire a la canción. Fue al Coro Infantil Venezuela y seleccionó a un grupo de niños para formar un conjunto que llamó «La Rondallita». El elegido para cantar como solista fue Ricardo Cuenca, quien en ese momento tenía apenas ocho años.

La canción se volvió un fenómeno global. Ha sido grabada por artistas como Juanes, David Bisbal, Aloe Blacc y hasta por grupos de K-Pop. En 2021, la revista Rolling Stone la incluyó en su lista de las 100 mejores canciones de Navidad de todos los tiempos.

Por su parte, Ricardo Cuenca nunca se dedicó a la música de forma profesional. Creció, se alejó de los escenarios y hoy es recordado como el niño que le dio voz al himno navideño.

