El video viral de Thalía cantando y bailando ‘Mi burrito sabanero’ que causó furor en redes

La estrella mexicana Thalía encendió el espíritu navideño en sus redes sociales al compartir con sus seguidores el lanzamiento de su propia versión del clásico villancico «Mi Burrito Sabanero».

Con un emotivo y cercano mensaje, la cantante aprovechó la oportunidad para reivindicar el origen de este himno decembrino.

¡He estado leyendo sus mensajitos y sí, hermosuras! Este villancico es de Venezuela, de la autoría del artista y compositor Hugo Blanco ✨ ¡Yo crecí escuchando esta canción! Y me llena de emoción poder compartir con ustedes esta, mi versión, hecha con muchísimo amor y cariño, con el afán de celebrar! 🫏💚 ¿Desde dónde me lees? Déjame tu banderita! #ElBurritoSabanero — Thalia (@thalia) November 8, 2026

«¡Este villancico es de Venezuela, de la autoría del artista y compositor Hugo Blanco!», aclaró la intérprete de Amor a la mexicana, saliendo al paso de los comentarios de sus fanáticos.

Thalía confesó sentir una profunda conexión nostálgica con la pieza, asegurando que creció escuchándola durante su infancia.

«Yo crecí escuchando esta canción. Y me llena de emoción poder compartir con ustedes esta, mi versión, hecha con muchísimo amor y cariño, con el afán de celebrar», comentó.