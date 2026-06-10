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El video viral de Shakira y Danny Ocean, así fue el encuentro antes de la inauguración del Mundial

Angel David Quintero
Angel David Quintero
3 Min de Lectura

En el marco de la inauguración del Mundial de Fútbol 2026, el cantante venezolano Danny Ocean sostuvo un breve encuentro con la colombiana Shakira en la Ciudad de México.

En el video divulgado en redes sociales se puede ver que ambos conversan amenamente en lo que parece un camerino improvisado en el que estaban maquillando a la barranquillera.

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La FIFA confirmó que el cantante y productor venezolano Danny Ocean formará parte del selecto grupo de artistas que darán vida al Álbum Oficial de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Como lo anunció Danny Ocean a través de sus redes sociales, el músico participará en este ambicioso proyecto con su canción “Partidazo”, una producción que busca capturar la emoción, pasión y el espíritu festivo que caracterizan al fútbol y la máxima cita deportiva del mundo.

Asimismo, la FIFA ratificó que Danny Ocean se presentará el próximo 11 de junio durante la ceremonia inaugural de la Copa Mundial en México, donde también está previsto que asista la venezolana Elena Rose.

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Por su parte, en las últimas horas Shakira también ha tenido una agenda muy movida. Y es que todos los reflectores caen sobre ella para la inauguración. En redes sociales trascendió un encuentro que tuvo con la Reina del Pop, Madonna.

De igual forma, han salido a la luz videos de los ensayos previo a la inauguración de la magna cita.

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