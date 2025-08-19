Caraota Show

El video viral de Bad Bunny: Sufrió un accidente en el escenario de Puerto Rico y así reaccionó

Bad Bunny vivió un inesperado percance durante su show en el Coliseo de Puerto Rico. Mientras interpretaba el tema “Si Estuviésemos Juntos” en la residencia “No me quiero ir de aquí”, el artista se quedó enganchado por unos segundos a un alambre de púas colocado en el escenario.

Afortunadamente, el accidente no pasó a mayores, pero sorprendió a los asistentes, que reaccionaron entre risas y aplausos.

En el video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, se escucha a una fanática decir: “Pobrecito”, mientras otros seguidores le preguntaban si estaba bien, a lo que el intérprete respondió asintiendo con la cabeza.

«Lo bueno es que se puyó pero siguió cantando como si nada, excelente manejo de situación» escribió una seguidora en Instagram. Fiel a su estilo, Bad Bunny continuó el espectáculo con naturalidad y convirtió el momento en una anécdota más de su serie de conciertos en la isla.

Curiosamente, esta residencia comenzó con el estreno en vivo de “Alambre púa”, un tema íntimo y melancólico que utiliza el alambre de púas como metáfora del dolor emocional.

La escenografía, una casa real construida dentro del Coliseo, completa con muebles, bar y zona VIP.  El show del «Conejo Malo» ha reunido grandes figuras e invitados especiales como Zuleyka Rivera, LeBron James, Ricky Martin y otros rostros famosos que comparten un cálido regreso a la isla y a su gente.

