El video de Miss Chile que generó escándalo en redes: Realizó polémico trend de Tiktok en el Miss Universo

La Miss Chile, Inna Moll, desató una nueva polémica en el concurso del Miss Universo que se está realizando en Tailandia.

Y es que la reina de belleza chilena participó en el polémico trend viral de TikTok ‘Addicted to You’. Sin embargo, lo que pretendía ser un momento entretenido generó indignación en redes sociales.

En las imágenes que rápidamente se hicieron virales se observa a Inna Moll realizando un gesto como si «aspiraba» con la nariz un polvo translúcido (en este caso maquillaje) esparcido sobre su brazo, por lo que muchos consideraron que estaría simulando cocaína.

MISS CHILE PIDIÓ DISCULPAS

Tras viralizarse el video y provocar una polémica, la Miss Chile tuvo que salir a pedir disculpas. Y es que ella reconoció que fue un error grabar el video y acotó que debió negarse cuando el maquillador se lo sugirió.

“Quiero pedirles perdón a todas las personas que se sintieron pasadas a llevar, pero también les quiero explicar la situación”, empezó diciendo la chilena.

Posteriormente sostuvo que la persona que subió el video fue un maquillador.

«Ese maquillador me dijo: ‘Graba esto’. Y no sé si fue por el idioma que no nos estábamos entendiendo bien, porque le decía que no y él seguía y seguía y con todo lo que está pasando, no me negué. Aunque debí haberme negado rotundamente», expresó.

Asimismo, apuntó que «nadie le quitará las ganas de hacer las cosas bien», por lo que seguirá trabajando en los distintos eventos del Miss Universo.