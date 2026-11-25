El reconocido «Zar de la Belleza», Osmel Sousa, no ocultó su molestia tras el resultado del Miss Universo en la que Clara Vegas Goetz quedó de segunda finalista.

En ese sentido, el experto aseguró que un mal estilismo le arrebató la corona.

A través de unas declaraciones al presentador Rodner Figueroa, Osmel Sousa confesó que daba por hecho el triunfo de la representante nacional. Sin embargo, criticó con dureza la imagen que proyectó durante la gala final en San Juan.

«Yo juraba que iba a ganar Clara. Yo creo que a Clara la arreglaron muy mal, salió mal arreglada», expresó el exdirector de la Organización Miss Venezuela.

CRÍTICAS AL VESTIDO Y A SU PRIMERA RESPUESTA

El diseñador y preparador de reinas también apuntó directamente contra el traje de gala que lució la modelo de 24 años, asegurando que no estuvo a la altura de su participación en la competencia preliminar.

«El vestido horroroso, ese es un vestido para un matrimonio, qué sé yo. Además, le quedaba flojo arriba, no le quedaba ajustado», señaló.

Asimismo, sostuvo que si hubiese repetido el arreglo de la preliminar, al menos habría asegurado el puesto de primera finalista.

Pese a reconocer que Vegas es «muy buena conversadora», Sousa también cuestionó su desempeño en la primera ronda de preguntas. «La primera pregunta muy floja. El arreglo de hoy, muy flojo», insistió con evidente frustración.

Por último, el Zar de la Belleza admitió sentirse «furioso» por el desenlace para Venezuela, pero envió sus felicitaciones a la nueva soberana universal y al público anfitrión.

«La nueva Miss Universo era una de mis favoritas. Nuestra nueva reina es una buena candidata. Felicidades a los puertorriqueños, la niña es muy bella, una buena representante, un cuerpazo», concluyó.