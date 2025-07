El último adiós a Ozzy Osbourne: Así fue el emotivo funeral al que acudieron familiares y fanáticos

Los seres queridos de Ozzy Osbourne lo despidieron este miércoles, 30 de julio, en una emotiva procesión fúnebre en Birmingham, Inglaterra, su ciudad natal.

La familia del legendario músico asistió al funeral mientras fanáticos se congregaban a lo largo de las calles para rendir homenaje al ícono del rock. El cortejo recorrió Broad Street, donde el ataúd de Osbourne fue adornado con flores moradas, y luego se detuvo en el puente Black Sabbath, en honor a la banda que lo lanzó a la fama mundial.

Entre los asistentes estuvieron su esposa Sharon Osbourne, visiblemente conmovida y acompañada por su hija Kelly, quien la consolaba. Su hijo Jack Osbourne también estuvo presente, al igual que Aimee Osbourne y Louis Osbourne, hijo de una relación anterior.

Sharon Osbourne cries and makes sign to cheering crowd Ozzy Osbourne’s family led tributes to the rock star at his funeral procession this afternoon pic.twitter.com/7iVd4tMtZj — The Telegraph (@Telegraph) July 30, 2025

Según BBC News, Ozzy será enterrado en una ceremonia privada. Su fallecimiento ocurrió el 22 de julio, a los 76 años, luego de una larga batalla contra el Parkinson.

sharon osbourne wearing ozzy’s wedding ring in a chain around her neck while mourning him 😭 we love you shaz pic.twitter.com/FJxUg4QtpD — tish (@bIizzofmaiden) July 30, 2025

“Con una tristeza mayor de la que las palabras pueden expresar tenemos que informar que nuestro querido Ozzy Osbourne falleció”, declaró su familia a Us Weekly. “Estaba con su familia y rodeado de amor. Pedimos a todos que respeten la privacidad de nuestra familia en este momento”.

The funeral procession for Ozzy Osbourne has commenced. Fans are lining the streets to bid farewell to the legendary musician. Thank You Ozzy!pic.twitter.com/oHh7sOzpHF — Just Rock Content (@JustRockContent) July 30, 2025

La muerte de Osbourne se produjo apenas semanas después de su último concierto de despedida con Black Sabbath, el pasado 5 de julio, también en Birmingham.

El show incluyó cinco temas como solista, tras los cuales se le unieron sus compañeros de banda Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward para interpretar cuatro canciones más.

Ozzy Osbourne returns home 🖤 The metal legend’s funeral procession makes its way down Broad Street in his native Birmingham as fans line up to pay their respects 📸 @yasminesummanx #OzzyOsbourne pic.twitter.com/d9gvJTgeIF — Rock Sound (@rocksound) July 30, 2025

“Es tan bueno estar en este maldito escenario, no tienen idea. ¡Que empiece la locura!”, le dijo al público.

En una entrevista con The Guardian en mayo, Osbourne comentó que fue Sharon quien ideó el programa que protagonizaron juntos “para darme una razón para levantarme por la mañana”.

Las hermanas de Ozzy, Jean Powell y Gillian Hemming, manifestaron su sorpresa por el fallecimiento, ya que se habían reencontrado recientemente con él durante el show.

“Estaba frágil, pero aun así fue un shock”, contó Powell, de 85 años, a The Mirror el 23 de julio. “Todavía tenía planes y cosas que quería hacer”.

The Osbourne’s arrive at Ozzy Osbourne funeral. pic.twitter.com/MtchMsU1B8 — Rock Photography (@Photomusicrock) July 30, 2025

Osbourne anunció su diagnóstico de Parkinson en 2020, y en febrero de este año reveló que ya no podía caminar como consecuencia del avance de la enfermedad. “Te despiertas a la mañana siguiente y descubres que algo más ha salido mal. Empiezas a pensar que esto nunca va a terminar”, expresó a The Guardian.