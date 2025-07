El trágico final de famoso actor de The Cosby Show durante sus vacaciones en Costa Rica

El actor Malcolm-Jamal Warner, famoso por su interpretación como Theodore “Theo” Huxtable en la popular serie The Cosby Show, murió este fin de semana cuando estaban de vacaciones en Costa Rica.

La noticia trascendió en la mañana de este lunes por un reporte del medio TMZ. Pocas horas después, la Policía Nacional de Costa Rica confirmó la muerte de Warner al canal de televisión ABC News.

De acuerdo al reporte oficial, Warner, de 54 años, se encontraba de vacaciones con su familia en Cocles, en la provincia de Limón. El domingo fue a una playa, en donde murió por «asfixia como consecuencia de un ahogamiento accidental».

Las autoridades explicaron que una fuerte corriente atrapó a Warner y lo alejó de la orilla. Después de varias horas de búsqueda, encontraron su cuerpo en la tarde del domingo en las inmediaciones de la playa.

La familia Warner no se ha pronunciado públicamente sobre la tragedia. Sin embargo, la noticia circuló rápidamente y generó una gran conmoción entre sus colegas en la industria del entretenimiento.

Warner es especialmente recordado por interpretar por ocho temporadas a Theo Uxtable, el hijo de Cliff (Bill Cosby) y Cair, en The Cosby Show. El programa marcó un antes y un después dentro de la televisión estadounidense.

«Estoy orgulloso del legado y de haber sido parte de una serie tan icónica, que tuvo un impacto tan profundo, primero en la cultura negra, y también en la cultura estadounidense en general», dijo Warner en una entrevista en 2023.

Una vez concluyó The Cosby Show, Warner se mantuvo en la industria y participó en series como Malcolm & Eddie y Reed Between the Lines. Su último gran papel fue como el doctor AJ Austin en el drama médico The Resident.