El toma y dame entre Fernando Carrillo y los presentadores de El Gordo y La Flaca por la situación en Venezuela

El actor Fernando Carrillo tuvo una tensa entrevista con los presentadores de El Gordo y La Flaca por su postura a favor del gobierno en Venezuela.

«Respetan las opiniones de todos menos a mí, que dijeron que estaba apoyando a un narcodictador. Quedó demostrado que eso es totalmente falso porque el Departamento de Justicia dijo que el Cártel de los Soles no existe», indicó Carrillo.

En este sentido, explicó por qué a su juicio la oposición ha mentido con respecto al 28 de julio. «Si fuera ocho millones contra tres millones, por qué no se quedaron a defender su victoria y rodearon Miraflores. ¿Cobardía? Debieron haberse quedado a defender su victoria».

«Además, se van del país, se esconden en una embajada. Si hubiesen ganado las elecciones ocho millones contra tres millones aquí hubiese marchas de celebración en todo el país por lo que está pasando», argumentó.

Aunque demeritó las opiniones de Trump sobre Maduro, lo sacó a relucir para defender su postura en contra de María Corina Machado. «El presidente naranja que viola los derechos humanos en todos los sentidos hubiese dicho que va María Corina a gobernar el país, pero él mismo lo dijo ¿Sabes por qué no lo gobierna Raúl? Uno porque no ganó las elecciones y dos porque no tiene el apoyo popular como dijo Trump y eso me hace dudar de por qué ganó las elecciones».

LA SITUACIÓN EN VENEZUELA

Durante la entrevista, Carrillo calificó a los entrevistadores como sus examigos, e incluso dijo en varias ocasiones que Lili Estefan dejó de seguirlo, lo que llevó a que otras personas lo dejaran de seguir en redes sociales.

«Cuando hablan bien del país les sale un castigo como el que me han aplicado a mí. Eso si es una dictadura comunicacional la que me han aplicado en los últimos 20 años. Lo que me han aplicado a mí, inclusive Lili es horrible, es una traición a la amistad que yo pensé que teníamos», acusó.

Ante estas palabras Lili Estefan se defendió mostrando su respeto hacia los venezolanos. «Yo solamente dejé de seguirte por respeto a millones de venezolanos que la estaban pasando muy mal y tú estabas con tu teléfono por todos lados diciendo que estaba todo perfecto. Millones de venezolanos se han ido de Venezuela y tú lo sabes y tú como actor has usado tu imagen para apoyar al gobierno».

A lo que Fernando respondió: «Yo respeto su forma de pensar y ustedes deben respetar la mía. Yo ni soy comunista, ni aquí hay comunismo, ni hay dictadura. Si hubiese dictadura estuviera gobernando ella y no la mujer más inteligente del país».

SU RELACIÓN CON DELCY RODRÍGUEZ

Al ser preguntado sobre su relación con Delcy Rodríguez señaló: «Está al mando del país la mujer más brillante, más inteligente, más noble, más buena. La han satanizado, los han hecho ver al mundo que son satanás, pero eso es falso. Tenemos una gran amistad de cariño y de respeto. Hoy puedo decir que ha sido el gran amor de mi vida, no es, porque no estamos juntos, ha sido».

«Es una gran mujer, estoy orgulloso de haber tenido una gran relación con ella. Puedo decir que es leal, noble, fiel, bella, inteligente y patriota», manifestó.

Al ser cuestionado por su controvertida opinión sobre las elecciones y su postura en contra de María Corina, reveló que actualmente han emprendido acciones legales por el premio Nobel de María Corina. «El Premio Nobel de la Paz está en veremos, le tenemos una demanda al Gobierno sueco, ya van a ver lo que va a pasar ahí. Ahora nadie la quiere en Venezuela».

Finalmente lo cuestionaron sobre los venezolanos que se han ido a lo que los invitó a regresar: «Es hora de volver, ya no está Maduro, no hay justificación, vénganse a trabajar por Venezuela como lo hago yo, vuelva».