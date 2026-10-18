¡Meta superada! El Teletón Venevisión 2026 “Unidos por Venezuela” logró recaudar más de 1.500.000 dólares

En una demostración sin precedentes de solidaridad y unión global, el Teletón Venevisión 2026 “Unidos por Venezuela” alcanzó y superó de forma oficial su ambiciosa meta de recaudación de 1.500.000 dólares.

La masiva jornada de recolección de fondos, que devolvió este formato televisivo y radial al país luego de más de dos décadas, alcanzó 1.588.211 pasadas las 8 de la noche, gracias al aporte ciudadano, el de las empresas privadas y la comunidad internacional.

Asimismo, anunciaron una nueva meta, de 2 millones de dólares, que esperan recolectar durante las últimas horas del Teletón.

Los recursos recolectados serán administrados de manera directa por el Dividendo Voluntario para la Comunidad (DVC) —filial de United Way Worldwide— y contarán con la auditoría certificada de la firma global EY (Ernst & Young), garantizando la máxima transparencia y trazabilidad en la ejecución de los proyectos de ayuda.

¿A DÓNDE SE DESTINARÁN LOS FONDOS DEL TELETÓN VENEVISIÓN 2026?

La totalidad del dinero recaudado durante se transformará de inmediato en asistencia tangible para la reconstrucción de las zonas vulnerables del país impactadas por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos el pasado 24 de junio.

Específicamente, el plan de acción se divide en tres pilares de impacto comunitario que incluye la restauración integral de aulas e infraestructura escolar esencial pertenecientes a la red de escuelas de Fe y Alegría; así como el financiamiento de tratamientos y provisión de atención médica especializada para personas amputadas a través del Hospital Ortopédico Infantil.

Por último, también hará entrega de insumos prioritarios y programas de recuperación temprana en alianza con Cáritas de Venezuela.

UN DESPLIEGUE DE TALENTO NACIONAL E INTERNACIONAL

Transmitido en vivo desde los estudios de Venevisión en Caracas, Miami y Ciudad de México, el evento conectó al mundo a través de pantallas locales y la plataforma de streaming ViX. El Circuito Unión Radio funcionó como el gran aliado radial en toda la geografía nacional.

La jornada contó con momentos icónicos impulsados por figuras del entretenimiento, las representantes de la Organización Miss Venezuela y la majestuosa participación musical de El Sistema Nacional de Orquestas.

Aportes clave del sector privado, realizados en vivo, fueron determinantes para acelerar el marcador cuando el reloj avanzaba.